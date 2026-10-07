30 Seconds to Mars z pierwszym MILIARDEM w Spotify! Kolejne duże osiągniecie Linkin Park w streamingu

Obecnie rynek muzyczny jest kształtowany przez zupełnie nowe mechanizmy. Ogromne znaczenie odgrywają media społecznościowe, a w szczególności TikTok. Ta aplikacja, oparta na krótkich formatach wideo, najczęściej łączonych z muzyką, potrafi sprawić, że dany utwór szybko zyskuje status wiralu na całym świecie.

Taki właśnie los spotkał ostatnio wokalistkę Dua Lipę. Dwa lata od swojej premiery utwór "Training Seasons" stał się absolutnym hitem na platformach społecznościowych. To ogromne zainteresowanie przeniosło się natychmiast na platformy streamingowe. Dzięki temu we wrześniu piosenka zdobyła miliard odtworzeń na Spotify, przez co wokalistka ma w swoim dorobku już 15 utworów, które osiągnęły ten pułap na popularnym serwisie.

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30 Seconds to Mars, Linkin Park i Dolly Parton ze świetnymi wynikami w streamingu na Spotify

Wrzesień przyniósł kolejne wyróżnienia dla twórców, a do "Billions Club" awansowała nieżyjąca już Dolly Parton. Ikona muzyki country zdobyła to ogromne osiągnięcie z dwoma swoimi ponadczasowymi przebojami, którymi są "9 to 5" oraz kultowa już piosenka "Jolene".

Swoim dziewiątym piosenkowym hitem, który uzyskał wynik ponad miliarda odtworzeń, pochwalić się może zespół Linkin Park. Ten wyjątkowy krok milowy zdobył ceniony przez sympatyków formacji utwór "Bleed It Out". Swój pierwszy miliard odtworzeń w muzycznym serwisie Spotify zdobył również zespół 30 Seconds to Mars, któremu przewodzi znany aktor i wokalista Jared Leto. Amerykańska grupa osiągnęła ten wynik ze swoim kultowym już przebojem pod tytułem "The Kill (Bury Me)".

Podobnym sukcesem we wrześniu może pochwalić się wokalistka Raye. Brytyjska gwiazda, która zaprezentuje się jako główna gwiazda przyszłorocznego Open'er Festival 2027, ma w swoim dorobku trzy piosenki z wynikiem przekraczającym miliard odtworzeń na platformie Spotify. W ubiegłym miesiącu ten niezwykły rezultat osiągnął międzynarodowy przebój "WHERE IS MY HUSBAND!". Do tego wąskiego grona twórców z trzema takimi utworami zalicza się również szwedzka supergrupa ABBA. Kultowe "Dancing Queen" oraz "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" uzupełnił niedawno kolejny ponadczasowy klasyk, czyli wzruszająca ballada "The Winner Takes It All".