David Ellefson nie jest już w składzie polskiej grupy Dieth

Dieth to metalowy zespół, który powstał w 2022 roku w Gdańsku. Został stworzony przez gitarzystę i wokalistę Guilherme Mirandę (eks-Entombed A.D.), perkusistę Michała Łysejko (eks-Decapitated) oraz basistę Davida Ellefsona (eks-Megadeth). W czerwcu 2023, nakładem Napalm Records, ukazał się pierwszy studyjny krążek Dieth zatytułowany To Hell And Back.

Teraz grupa oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze. Muzycy podpisali właśnie kontrakt płytowy z wytwórnią Fireflash Records. Formacja Dieth ogłosiła także zmianę na stanowisku basisty. Ellefsona zastąpił prawdziwy weteran szwedzkiego death metalu, Tobias Cristiansson, który ma na koncie współpracę m.in. z Grave, Necrophobic czy Dismember.

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– Czujemy, że to dla nas idealne miejsce, ponieważ nowa wytwórnia dzieli naszą wizję rozwoju zespołu. Włożyliśmy całe serce i duszę w tę nową muzykę. Nowy skład, nowa muzyka, nowy album – to dopiero początek! To ogromna przyjemność powitać w Dieth mojego wieloletniego przyjaciela Tobiasa. Jego historia mówi sama za siebie, a on sam idealnie pasuje do tego, co budujemy – powiedział Miranda, cytowany w informacji prasowej.

W składzie grupy Dieth znajduje się także gitarzysta Hubert Więcek.

Pierwszą próbką nowego materiału będzie singiel Pound of Flesh, który zostanie udostępniony – wraz z teledyskiem – już 16 października 2026. Według zapowiedzi ma to być "jeden z najbardziej bezkompromisowych i brutalnych utworów w dorobku Dieth". – Nie mogę się doczekać, aż usłyszycie i zobaczycie, nad czym pracowaliśmy! – dodał Miranda.

Grupa Dieth szybko zdobyła uznanie na europejskiej scenie, występując na prestiżowych festiwalach (m.in. Graspop Metal Meeting) oraz dzieląc scenę z legendami takimi jak Testament, Sepultura czy KK’s Priest. Na początku 2024 formacja zadebiutowała w Ameryce Północnej, grając u boku Metal Allegiance. Ostatnim wydanym dotąd utworem zespołu był singiel Animal Me z listopada 2024.

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