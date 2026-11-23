Kto jest najlepszym wokalistą heavymetalowym wszech czasów? Były gitarzysta Whitesnake nie ma żadnych wątpliwości!

Dyskusja o tym, komu należy się tytuł najwybitniejszego głosu w historii heavy metalu, rozgorzała na nowo po niedawnej wypowiedzi aktora i muzyka Jacka Blacka, który stwierdził, że miano to bezsprzecznie należy do nieżyjącego już Ronniego Jamesa Dio. –Wciąż jest niekwestionowanym mistrzem, najlepszym wokalistą heavymetalowym wszech czasów. Piękny głos, piękny duch, piękny człowiek. Miał ok. 152 centymetrów wzrostu, ale jakże niesamowitą duszę zmieścił w tym ciele. Legenda! Tęsknię za nim –przyznał Black.

Teraz do dyskusji dołączył Doug Aldrich, były gitarzysta Whitesnake.

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W wywiadzie dla stacji radiowej WRIF z Detroit gitarzysta, który w latach 2002–2006 miał okazję współpracować z samym Dio, całkowicie poparł opinię Jacka Blacka.

Wiadomo, że jest kilku gości i to zawsze pozostanie kwestią dyskusyjną. W czołówce na pewno znajdują się: Rob Halford z Judas Priest, Bruce Dickinson z Iron Maiden i Ozzy Osbourne z Black Sabbath. Ale dla mnie numerem jeden jest Ronnie. Dla kogoś innego może to być Bruce albo Rob – i super, bo obaj wciąż dają radę i śpiewają niesamowicie. Ja jednak całkowicie zgadzam się z Jackiem –odpowiedział Aldrich.

Przypomnijmy, że Ronnie James Dio miał przebogatą karierę muzyczną. Śpiewał w formacji Elf, współpracował z Ritchie'em Blackmore'em w jego Rainbow, był także członkiem Black Sabbath. Ponadto w 1982 powołał do życia własny zespół Dio. Wokalista zmarł w 2010 roku na raka żołądka, miał 67 lat.

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Doug Aldrich obecnie skupia się, przede wszystkim, na supergrupie The Dead Daisies. Zespół obecnie pracuje nad kolejnym albumem, a nie tak dawno wypuścił do sieci premierowy singiel Lift Me Up.

Formacja ta powstała w 2012 roku i na koncie ma osiem studyjnych albumów. Do składu grupy właśnie ostatnio oficjalnie dołączył Kelly Hansen, który zastąpił na stanowisku wokalisty Johna Corabiego. Przypomnijmy, że Hansen to były frontman Foreigner (w tej grupie śpiewał aż przez dwie dekady, a konkretnie w latach 2005-2025).

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