Tegoroczna edycja Pol'and'Rock Festivalu odbiła się szerokim echem. Wydarzenie, które tym razem odbyło się na przełomie lipca i sierpnia na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno, tradycyjnie już przyciągnęło tłumy. Te dotarły na miejsce chcąc podziwiać występy największych światowych gwiazd, przede wszystkich reprezentujących brzmienia rockowe i metalowe.

Tym razem tak na Dużej, jak i na Małej (tylko z nazwy!) scenie Pol'and'Rocka wystąpiły takie nazwy i nazwiska, jak Vended, Nocny Kochanek, Dziwna Wiosna, Trupa Trupa, P.O.D., Daria ze Śląska, Happysad, Wargasm, Myslovitz, Dropick Murphys czy Godsmack. Zachwytu nad imprezą, jej publicznością i organizacją nie krył Sully Erna, wyraz czemu dał w swoich mediach społecznościowych.

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Zdjęcie z Pol'and'Rocka 2026 wyróżnione!

Kolejne edycje Pol'and'Rocka odbijają się szerokim echem nie tylko w branży stricte muzycznej. Stało się tak także tym razem, a to za sprawą wykonanego podczas wydarzenia zdjęcia.

Mowa o fotografii, autorstwa Michała Janiaka, które brało udział w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic Magazine Poland. Przedstawia ono dziewczynkę o imieniu Emilka, niesioną na rękach nad tłumem przez Festiwalowiczów w czasie jednego z koncertów. Choć walczyło ono o wygraną w głosowaniu Internautów, to ostatecznie spotkało się z uznaniem jurorów! Zdjęcie nagrodzono pierwszym miejscem w kategorii "Ludzie – człowiek i emocje". O wyróżnieniu poinformował sam autor zdjęcia, dziękując za liczne wyrazy wsparcia, głosy i gratulacje.

Poniżej fotografia, która podbiło serce jury:

Pol'and'Rock Festival 2027 - gdzie i kiedy się odbędzie?

Przed nami kolejna, 33. już edycja Po'and'Rock Festivalu. Odbędzie się ona w dniach 29-31 lipca, potwierdzono już oficjalnie, że po raz kolejny na sprawdzonym terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno. Na ten moment wiadomo już, że na "najpiękniejszym festiwalu świata" zagrają: Kula Shaker, Halestorm oraz The Reytons.

10 zespołów i wykonawców, których chcielibyśmy zobaczyć na Pol'and'Rock Festival 2027: