Alek Korab w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej "Melliny" jest dziennikarz i pisarz Alek Korab, który w swojej najnowszej książce "Chory (k)raj. Jak naprawdę żyje się w Ameryce" pokazuje USA oczami zwykłego obywatela.

Tu wyobrażenie z filmów i seriali zderzają się z twardą i czasami niezrozumiałą dla nas rzeczywistością. Alek opowiada m.in. jak dostał alert ze szkoły swojej córki, że na terenie placówki jest "activ shooter" czyli osoba z bronią: "Nie ma nawet europejskiego odpowiednika na to określenie" - podkreśla autor. Amerykanie mają na to jedną receptę "Jeszcze więcej broni" bo "złego człowieka z bronią, może powstrzymać tylko dobry człowiek z bronią".

Ale absurdów jest więcej. W szkołach frytki i keczup traktowane jest jako posiłek zawierający warzywa. Ubezpieczenie medyczne to finansowa zmora każdej rodziny. Tak jak i koszt wynajmu mieszkania. Ale jest i druga strona medalu. Ameryka to wciąż kraj możliwości, przedsiębiorczości i uśmiechniętych ludzi.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.