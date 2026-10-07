Dave Mustaine ma kolejne plany wydawnicze? Wymowne słowa frontmana Megadeth

Fani i fanki zespołu Megadeth nie kryli naprawdę sporego zaskoczenia, gdy w sierpniu ubiegłego roku grupa ogłosiła, że szykuje się do wydania ostatniego albumu i wyruszenia w pożegnalną trasę koncertową.

Z czasem Dave Mustaine zaczął zdradzać coraz więcej mówiąc wprost o powodach takiego stanu rzeczy. Dziś już wokalista i gitarzysta nie ukrywa, że to obecny stan jego zdrowia wymusił na nim podjęcie takiej właśnie decyzji. To, co przede wszystkim wpływa na jego obecność na scenie i w studiu, to bóle szyi i kręgosłupa, artretyzm oraz choroba Dupuytrena, czyli przykurcz ścięgien w dłoni, co okazało się być wyjątkowo dużym utrudnieniem dla osoby, której głównym zajęciem od ponad czterech dekad jest gra na gitarze.

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Album Megadeth ukazał się już w styczniu tego roku, obecnie grupa gra na swojej pożegnalnej trasie koncertowej. Nie brak jednak fanów i fanek, którzy są zdania, że siedemnastym w kolejności studyjnym albumie "Rudego" i spółki się nie skończy. Niemal pewne jest, że ukaże się album koncertowy, z zapisem pożegnalnej trasy - ale wychodzi na to, że to być może nie jedyny projekt Megadeth, którego można się spodziewać.

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Temat ten pojawił się, gdy 24 września Dave Mustaine pojawił się jako gość w Grammy Museum. W trakcie dyskusji frontman Megadeth podkreślił, że płyta Megadeth będzie ostatnią, pełnoprawną studyjną od zespołu - dodał jednak, że nie wyklucza tego, że w przyszłości ukazywać się będą inne projekty wokół niego.

Dalej "Rudy" wyjaśnił, że najczęściej jest tak, że Megadeth wchodzi do studia z już przygotowanymi utworami, jednak zdarzały się sytuacje, że zupełnie nowy materiał powstawał już w trakcie sesji nagraniowych. To właśnie takim rzeczom, które obecnie znajdują się w archiwum, już podczas muzycznej emerytury zamierza się bliżej przyjrzeć Dave. Dodał jednak, że jeśli coś takiego miałoby się ukazać, to byłyby to rzeczy, które powstały w trakcie nagrań, które zespół ma już za sobą.

Pewnego dnia przejrzymy więc materiał z tego albumu, sprawdzimy te wszystkie niedokończone kawałki i zobaczymy, co mamy. Może odkryjemy przy tym jakieś nowe utwory, które zostały z sesji nagraniowych? Mamy te fragmenty materiału, które znajdują się na końcach niektórych utworów na różnych płytach. Możemy do nich wrócić i sprawdzić, czy da się tam coś znaleźć – bo kurczę, jeśli jest tam powiedzmy połowa „Holy Wars” i połowa „Black Friday”, to zamierzam to wydać - wyjaśnia Dave Mustaine.

W tej samej rozmowie Mustaine wyznał, że stan jego dłoni stale się pogarsza, co sprawia, że nie myśli on już o pracy w studiu nad premierowym materiałem. Dodał także, że wie, że przyjdzie moment, gdy będzie zmuszony poddać się operacji:

Jeśli chodzi o pracę w studiu – moja dłoń… ten guzek na środku dłoni… stan się pogarsza i w końcu dojdę do ściany. Gdy nadejdzie ten moment, poddam się operacji – albo się uda, albo nie. A jeśli się nie uda… cóż, miałem cholernie udaną karierę - mówi lider Megadeth.

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