Legendarne kobiece płyty rockowe. Bez nich ciężkie brzmienia byłyby niepełne!

Kobiety w rocku nie miały łatwo. Postrzegany jako gatunek muzyczny, będący wyrazem buntu, zdawał się początkowo zupełnie nie obejmować swoim zasięgiem tej grupy społecznej, no chyba, że w roli fanek, chórków czy groupies. Faktem jednak jest, że artystki od samego początku tworzą historię rock and rolla. W latach 50. karierę robiła Rosetta Tharpe, nazywana do dziś "matką chrzestną rock and rolla". W latach 60. na rynku pojawiało się coraz więcej żeńskich grup, historia pokazała jednak, że takie wokalistki jak Ronnie Spector czy Tina Turner przeżywały za kulisami prawdziwe dramaty i były pod całkowitą kontrolą pracujących z nimi mężczyzn. Artystki zaczęły odważnie podbijać rynek rockowego grania szczególnie pod koniec lat 60. i na początku lat 70. - to w tym okresie właśnie swoje płyty wydawały takie gwiazdy, jak Janis Joplin czy Joni Mitchell, torując swoją odwagą drogę innym artystkom. Kolejne dekady to kolejne zmiany na rynku i pojawianie się na nim nowych artystek solowych, grup, na czele których stały kobiety. Dziś Panie odważnie podbijają rynek, dotyczy się to także świata ciężkich brzmień, czego najlepszych przykładem są podbijające rynek grupy Wet Leg, Nova Twins i artystki solowe.

Najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów

Najważniejsze kobiece płyty rockowe - nie zabrakło słynnego "Blue"

Które albumy, stworzone i nagrane przez artystki, bądź grupy, na czele których stały kobiety, miały i wciąż mają największy wpływ na kształt obecnego rynku? Sprawdź naszą galerię: