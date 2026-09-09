Kolejny dowód na wielkość Queen? 5 ciekawostek o wydawnictwie "Jazz" | Jak dziś rockuje?

Okres między 1975 a 1978 rokiem, choć krótki, okazał się być szczególny dla zespołu Queen. Rozpoczęło go wydanie czwartej płyty formacji - A Night At The Opera przyniosła jeden z najsłynniejszych rockowych utworów wszech czasów, czyli Bohemian Rhapsody. Wydawnictwo, tak jak wspomniana kompozycja, osiągnęło ogromny sukces w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych zaś pokryło się potrójną platyną. Już nieco ponad rok później światło dzienne ujrzała swoista kontynuacja tego projektu, czyli A Day at the Races, z którego pochodzi słynna kompozycja Somebody to Love. W tym czasie formacja już intensywnie koncertowała na całym świecie, a występy te przyciągały tłumy. Nic więc dziwnego, że grupa postanowiła tym razem nagrać album, który dosłownie wypełniony będzie utworami, przeznaczonymi głównie do grania na żywo.

Queen - 5 ciekawostek o albumie "Jazz" | Jak dziś rockuje?

Kolejny sukces na koncie

W październiku 1977 roku ukazał się szósty album studyjny Queen, zatytułowany News of the World. To właśnie na nim znalazły się prawdziwe stadionowe hymny - We Will Rock You i We Are the Champions. Ponownie, wydawnictwo osiągnęło kolosalny sukces na świecie i promowane było na monumentalnej trasie koncertowej. Grupa znów, nie kazała zbyt długo na siebie czekać, a już rok i jeden miesiąc później na rynku ukazał się jej siódmy, kolejny przełomowy album.

"Jazz"- nagranie i wydanie albumu

Już na początku lipca 1978 roku zespół przystąpił do nagrań kolejnego wydawnictwa. Queen, ze względu na swoje dochody, padł ofiarą restrykcyjnych przepisów podatkowych, obowiązujących w tamtych czasach w Wielkiej Brytanii i zdecydował się nagrywać w innym państwie. Padło na Francję, a konkretnie na Niceę, plany te uległy jednak zmianie po spotkaniu z Davidem Bowie, który polecił im pracę w Mountain Studios w Montreux. Nim jednak grupa przeniosła się do Szwajcarii, miała już ukończone wstępne nagrania kilku kompozycji: Don't Stop Me Now, Fat Bottomed Girls, In Only Seven Days i More of That Jazz, wystąpiła na festiwalu Montreux Jazz Festival, który, uznaje się, dał tytuł całej płycie i pojawiła się na wyścigu Tour de France. Nagrania trwały od lipca do października, pieczę nad nimi sprawował Roy Thomas Baker, przerywane były imprezami (m.in. na świętowaniem urodzin Rogera Taylor, w trakcie których Freddie bujał się na kryształowym żyrandolu hotelu w Montreux), by w połowie sierpnia powrócić do Francji. Nagrania albumu zakończyły się we wrześniu, kiedy to materiał został wysłany do ostatecznych miksów do Nowego Jorku.

Jeszcze przed premierą płyty wydany został z niej podwójny singiel Bicycle Race / Fat Bottomed Girls, który wzbudził duże zainteresowanie i kontrowersje. Ostatecznie album ujrzał światło dzienne jako Jazz 10 listopada 1978 roku. Dotarł on do drugiego miejsca w Wielkiej Brytanii i szóstego w Stanach Zjednoczonych.

Ciekawostki o albumie "Jazz"

Choć dziś album ten uważany jest za kultowy, po premierze spotkał się ze skrajnymi opiniami. Jakie ciekawostki kryją się za płytą Jazz? Sprawdź w galerii: