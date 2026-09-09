Quiz dla wielbicieli geografii - i rocka! Z którego polskiego miasta pochodzi TEN zespół?

Dane państwa bardzo często kojarzy się głównie ze względu na jego stolicę. To właśnie do tego miejsca najchętniej przyjeżdżają turyści i turystki z całego świata, to właśnie ono stanowi wizytówkę danego kraju i na jego podstawie osoby z innych wyrabiają sobie zdanie o danym narodzie.

Faktem jednak jest, że życie toczy się - i to w dużej mierze - poza stolicą. Oczywiste jest, że to właśnie ona stwarza największe możliwości i jest w stanie dać najwięcej rozwiązań, często jednak początki mają miejsce w innych, zazwyczaj mniejszych miastach kraju.

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W dużej mierze tyczy się to także artystów, artystek i zespołów. Gdy przyjrzymy się nieco dokładniej historii kluczowych polskich formacji rockowych i metalowych, to szybko dostrzeżemy, że ich początki nie były wcale związane właśnie z Warszawą. Ta Stolica w końcu w historii każdej grupy najpewniej się pojawi - a nawet zacznie odgrywać kluczową rolę - jednak zaczynając w takim miejscu nie jest wcale tak łatwo wybić się i zwrócić na siebie uwagę.

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