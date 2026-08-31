Testament nie zwalnia tempa! Nowy krążek już w drodze – kiedy nagrania?

W październiku 2025 roku na rynku pojawił się czternasty studyjny album amerykańskiej formacji Testament. Nowe dzieło, zatytułowane Para Bellum, zebrało dość pochlebne recenzje ze strony fanów, jak i dziennikarzy. Legenda thrash metalu znajduje się więc w znakomitej formie twórczej. A wokalista Chuck Billy ujawnił, że muzycy już myślą o kolejnym wydawnictwie. Materiał na następcę Para Bellum jest w fazie tworzenia.

W rozmowie z podcastem Appetite For Distortion Billy przyznał, że zespół wszedł w wyjątkowo płodny etap kariery i chce wydawać nowe płyty znacznie częściej niż dotychczas.

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Pisanie muzyki z Ericem [Petersonem, gitarzystą - przyp. red.] i Chrisem [Dovasem, perkusistą] idzie świetnie, w tym momencie tworzymy mnóstwo nowych kawałków. Jesteśmy w tak dobrym miejscu, że przy obecnym tempie prawdopodobnie będziemy wydawać płyty co dwa lata, a nie co cztery, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością – wyjaśnił Chuck Billy.

Frontman zespołu zdradził, że wspomniany duet kompozytorski ma już przygotowane niemal dziewięć premierowych kompozycji. – Jesteśmy więc daleko z przodu. Naszym celem jest wejście do studia i rozpoczęcie nagrań prawdopodobnie przyszłego lata. Zobaczymy, co wydarzy się od teraz do tego czasu – dodał Billy we wspomnianym wywiadzie.

Skąd u weteranów thrashu tak duże pokłady świeżej energii? Wokalista nie ukrywa, że muzycy mocno inspirują się tym, co dzieje się obecnie na nowoczesnej scenie ekstremalnego metalu. Bardzo duża w tym zasługa młodego perkusisty, Chrisa Dovasa, który dołączył do składu przy okazji prac nad Para Bellum.

Testament ponownie zagra w Polsce w 2027

Muzycy Testament regularnie nas odwiedzają. Wiadomo już, że zagrają również w przyszłym roku w Polsce. Formacja będzie towarzyszyła Megadeth na trasie Breakout: Hibernation Of The Nations. Obie te kapele, a także Black Label Society dowodzony przez Zakka Wylde'a, zobaczymy 2 kwietnia 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

– Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, Dave Mustaine, wokalista i gitarzysta Megadeth.

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