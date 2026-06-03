Metallica z KOLEJNYM nagraniem z koncertu w Polsce! Tym razem wybór padł na uwielbianą balladę

To z pewnością jeden z tych koncertów Metalliki w Polsce, który zapisze się w historii wizyt zespołu w naszym kraju. Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujillo wrócili nad Wisłę niecałe dwa lata po dwóch pamiętnych występach na warszawskim Stadionie Narodowym.

Tym razem wraz z trasą "M72 World Tour" Panowie zawitali do Polski już na jeden koncert, na jego miejsce wybierając tym razem Śląsk, a dokładniej położony w Chorzowie Stadion Śląski. Wydarzenie z miejsca wzbudziło kolosalny rozgłos - Metallica zgromadziła na nim olbrzymi tłum, bijąc rekord frekwencji "Kotła Czarownic". Do tego wiemy już, że podczas pokazu zespołowi i jej wiernemu gronu fanów i fanek udało się poruszyć ziemię! Nie da się już w ogóle zapomnieć o szeroko komentowanym coverze Chcemy być sobą Perfectu!

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10 największych zwrotów w karierze Metalliki. Wszystko zaczęło się od "Kill'em All" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Drugie nagranie z koncertu Metalliki w Polsce już w sieci!

Niemal dokładnie dwa tygodnie po koncercie w Chorzowie grupa, jak to ma w zwyczaju, udostępniła nagranie wideo wykonania u nas wybranej kompozycji. Wybór padł na Of Wolf and Man, czyli kawałek, który oryginalnie znalazł się na kultowym "Czarnym Albumie".

Na tym jednak się nie skończyło! We wtorek 2 czerwca w serwisie YouTube na oficjalnym kanale Metalliki pojawił się kolejny obrazek z występu na Stadionie Śląskim! Tym razem Panowie postawili na emocjonalne wykonanie uwielbianego przez słuchaczy i słuchaczki The Day That Never Comes. Zespół wykonał go jako kolejny po sekcji improwizacyjnej Kirka i Roberta, w ramach której wybrzmiało Chcemy być sobą.

Przypominamy, że to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ballad w karierze Metalliki. Utwór został wydany jako singiel wiodący z jej dziewiątego studyjnego albumu - wydanego w 2008 roku Death Magnetic. Płyta ta zapisała się w historii jako pierwsza, w nagraniach której wziął udział Robert Trujillo.

Robert Trujillo - oto utwory Metalliki, współautorem których jest basista: