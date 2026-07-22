To ten gitarzysta zmienił życie Steve'a Morse'a

Gitarzysta Steve Morse grał w zespole Deep Purple przez prawie 30 lat. Dołączył do legendarnej formacji w 1994 roku, a jego grę możemy usłyszeć na ośmiu albumach zespołu. W lipcu 2022 Morse ogłosił jednak, że odchodzi z Deep Purple z powodów prywatnych. Zastąpił go Simon McBride.

Były muzyk tej brytyjskiej formacji ostatnio, w trakcie rozmowy w podcaście "Ernie Ball String Theory", został zapytany o gitarzystę, który zmienił jego życie. Jak na to odpowiedział Morse?

JARO - Deep Purple

Moje inspiracje zmieniły się, kiedy poszedłem na koncert z Johnem McLaughlinem, chodzi o Mahavishnu Orchestra. Byłem blisko sceny i to zmieniło moje życie. John McLaughlin komponował z tymi wszystkimi facetami, ale myślę, że Jan Hammer miał na niego duży wpływ. Zatem znajdowałem się pomiędzy Janem Hammerem a niesamowitym mistrzostwem Johna McLaughlina. To było naprawdę coś wyjątkowego – powiedział Steve Morse.

Nowy album od Deep Purple

3 lipca 2026 roku roku na rynku ukazał się kolejny album formacji Deep Purple zatytułowany "Splat!". To kolejny już krążek zespołu nagrany z gitarzystą Simonem McBride'm. Na płycie znalazło się aż 13 premierowych kompozycji. Całość wyprodukował natomiast Bob Ezrin, który z Deep Purple współpracuje już od płyty "Now What?!" z 2013 roku. Na naszej stronie możecie przeczytać recenzję "Splat!".

Oto najlepsze albumy w dorobku Deep Purple. Tych płyt wstyd nie znać: