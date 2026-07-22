Jacoby Shaddix kończy 50 lat! Oto nu metalowe kawałki, które lider Papa Roach ma na swojej playliście!

Rok 2024 to ten moment, gdy wszyscy wielbiciele i wszystkie wielbicielki nu metalu wyciągali swoje ulubione płyty przedstawicieli i przedstawicielek tego brzmienia i świętowali 30-lecia tego konkretnego podgatunku metalu! Choć brzmienie to zaczęło się powoli wyłaniać pod koniec lat 80. XX wieku, to dopiero wydanie przez zespół Korn jego debiutanckiego albumu spowodowało, że zaczął się on powoli przedostawać do mainstreamu. Okres kluczowy dla nu metalu to przełom lat 90. i 2000., kiedy to szczyty popularności przeżywały takie grupy, jak Slipknot, Limp Bizkit, Evanescence, System of a Down, Disturbed, Inhaler, Linkin Park, Soufly, Sepultura, Deftones czy Papa Roach.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Lider Papa Roach i jego ulubione nu metalowe kawałki

Jacoby Shaddix z pewnością jest tym przedstawicielem nu metalu, który dziś w sposób szczególny dba o jego dziedzictwo. Muzyk w licznych wywiadach mówił otwarcie, że cieszy się, że brzmienie to cieszy się dziś powracającą popularnością, a do tego przywraca się należny mu szacunek i uznanie. Wokalista Papa Roach pozostaje niezwykle aktywny w sowich socialach, gdzie jakiś czas temu wskazał swoim odbiorcom pięć nu metalowych kawałków, które od lat należą do grona jego ulubionych. O jakie numery chodzi? Sprawdź w galerii: