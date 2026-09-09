Słynna postać z okładki albumu Black Sabbath powraca! Artystka nagrała rock operę

Tej okładki chyba żadnemu fanowi muzyki rockowej przedstawiać nie trzeba. Oprawa graficzna debiutanckiego albumu Black Sabbath, bez dwóch zdań, przeszła do historii. W tle znajduje się zabytkowy, kamienny młyn wodny. Na pierwszym planie natomiast stoi tajemnicza postać ubrana w długi, czarny płaszcz. Jej twarz jest blada, a swoje spojrzenie kieruje prosto w obiektyw, co nadaje całości złowieszczy charakter.

Tożsamość tajemniczej, przypominającej ducha kobiety przez pięć dekad pozostawała owiana tajemnicą. Dopiero w 2020 roku ujawniono, że to Louisa Livingstone, która pracowała jako modelka oraz aktorka. Dziś to artystka, która tworzy własną muzykę pod pseudonimem Indreba. Wydała ona właśnie konceptualny minialbum oparty na Alicji w Krainie Czarów, do którego stworzenia wykorzystała sztuczną inteligencję!

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Najnowsze wydawnictwo zatytułowane Alice składa się z pięciu utworów. Jest to psychodeliczna rock opera. Tak jak już zostało to wspomniane: do stworzenia materiału artystka wykorzystała narzędzia oparte na AI.

– Kiedyś, jak wiele osób, podchodziłam do sztucznej inteligencji w sposób bardzo krytyczny. Ale to narzędzie, którego można użyć do stworzenia albo całkowitego śmiecia, albo czegoś naprawdę dobrego i interesującego. To wciąż zależy od użytkownika i tego, co sam wniesie. To zawsze będzie odzwierciedlać osobę, która z tego korzysta, jak dobrze lub źle się tym posługuje, a także jej gust muzyczny i wiedzę – wyznała w rozmowie z magazynem Rolling Stone.

Minialbum Alice jest już dostępny do odsłuchu w serwisie Bandcamp. Poniżej udostępniamy całość:

<a href="https://indreba.bandcamp.com/album/alice">Alice by Indreba</a>

Warto też wspomnieć, że kilka miesięcy temu artystka wypuściła dwa utwory – Witch Woman oraz The Woman by the Mill – nawiązujące, rzecz jasna, do słynnej okładki Black Sabbath.

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