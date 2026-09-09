Foo Fighters zagrali przed AC/DC! "Witajcie w moim marzeniu z dzieciństwa"

Ostatnie lata to bardzo intensywny czas tak dla zespołu AC/DC, jak i Foo Fighters. Pierwszy z wymienionych zespołów w końcu, po latach oczekiwania, na początku 2024 roku ogłosił swoją jubileuszową trasę koncertową. "Power Up World Tour" wciąż jeszcze trwa, obecnie grupa koncertuje na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady i zgodnie z ogłoszonymi na ten moment planami, trwać to ma do 29 września.

Nie próżnuje także ekipa Dave'a Grohla. Formacja wydała w kwietniu tego roku nowy, nagrany z Ilanem Rubinem w roli perkusisty, krążek Your Favorite Toy i również czas spędza obecnie w trasie. Foo Fighters także grają teraz w rodzimej Ameryce, a na trasie w tym miejscu towarzyszy im Queens of the Stone Age. Nieoczekiwanie gdzieś w tym wszystkim okazało się, że przetną się koncertowe ścieżki Foo Fighters i AC/DC!

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Foo Fighters w roli gościa specjalnego na jednym z koncertów AC/DC!

W sierpniu ogłoszono, że zespół Dave'a Grohla zagra przed AC/DC w ramach jednego, wyjątkowego wydarzenia! Mowa o koncercie, który odbył się 8 września tego roku w Saint Louis. Foos niejako "wskoczyli" tym samym na miejsce The Pretty Reckless, którzy od początku towarzyszą australijskiej ikonie na trasie, nie byli jednak w stanie pojawić się akurat tego dnia w tym konkretnym miejscu.

Wiadomość potwierdził sam Grohl. Muzyk opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych Foo Fighters niezwykle osobisty wpis. Opisuje w nim to, jak ważnym momentem dla jego własnej kariery było zobaczenie filmu koncertowego Let There Be Rock z 1980 roku. Jak wskazuje muzyk, od tamtej chwili marzył o tym, aby kiedyś dorównać potędze AC/DC, tym bardziej jest zachwycony tym, że teraz, po raz pierwszy w karierze, będzie mógł dzielić scenę ze swoimi idolami.

Wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłem, to kiedyś dorównać budzącej podziw furii AC/DC, grając na żywo na scenie (niemożliwe, swoją drogą). A teraz, po raz pierwszy od tamtej pamiętnej nocy w 1980 roku, mój zespół Foo Fighters będzie dzielić scenę z dżentelmenami, którzy w pojedynkę odpowiadają za moją determinację, by dawać z siebie wszystko każdej publiczności, każdej nocy. To dosłownie spełnienie marzeń - napisał Dave Grohl.

8 września Foo Fighters zagrali przed AC/DC set, na który złożyło się dziewięć utworów. Przed samym występem zaś Dave Grohl zwrócił się do zebranej publiczności mówiąc: "Panie i panowie, witam was na spełnianiu mojego dziecięcego marzenia". Następnie, zgodnie z zapowiedzią, wraz z resztą publiczności, podziwiał na scenie swoich idoli.

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