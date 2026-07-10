"Kim są Led Zeppelin i Jimmy Page". Muzyk wprost zakpił z legendy rocka?

Zespół Led Zeppelin zaistniał na światowym rynku w 1968 roku i nie każdy o tym wie, ale powstał on na gruzach słynnej formacji The Yardbirds. Grupa zadebiutowała rok później albumem, zatytułowanym po prostu eponimem, a ten szybko został zauważony, ze względu na stosunkowo nowe, innowacyjne brzmienie. Z biegiem lat formacja zapracowała sobie na miano jednej z największych i najważniejszych na całym świecie, wydając kolejne przełomowe wydawnictwa, legendarne dziś kompozycje i grając imponujące koncerty.

Niestety, we wrześniu 1980 roku w wieku zaledwie 32 lat zmarł perkusista Led Zeppelin, John Bonham. W następstwie tego tragicznego zdarzenia pozostali członkowie zespołu: Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones podjęli decyzję o zakończeniu działalności, pisząc w wydanym w grudniu 1980 roku oświadczeniu, że nie wyobrażają sobie dalszego tworzenia bez Bonhama.

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Jest sens wyśmiewać Led Zeppelin?

Tym bardziej wydawało się, że w latach 80. naprawdę mało to nie miał nigdy okazji słyszeć o Led Zeppelin, tym bardziej, że muzycy grupy z powodzeniem prowadzili już wtedy kariery solowe. Jednak to właśnie wtedy członkowie zespołu Kingdom Come, który zresztą często porównywano do Led Zeppelin, a nawet oskarżano o kopiowanie brzmienia brytyjskiej grupy, w jednym z wywiadów rzucili stwierdzeniem, że nie wiedzą, kim są Led Zeppelin i Jimmy Page. Na grupę natychmiastowo posypały się gromy i została ona odsunięta na boczny tor rynku, przez co rozpadła się w 1989 roku. Co prawda powróciła do grania już rok później, nigdy jednak nie odrobiła sukcesu, który zdobyła po wydaniu płyty Kingdom Come 1988 roku.

Jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "Classic Rock" były wokalista zespołu, Lenny Wolf postanowił odnieść się do skandalu sprzed lat. Muzyk mówi, że uwagi zostały wygłoszone z ironią, jednak media wzięły je wtedy na poważnie i uznały za zniewagę dla Led Zeppelin. Wolf jest zdania, że wszystkie te reakcje były przesadzone i bardzo krzywdzące dla jego formacji.

Te uwagi zostały źle zrozumiane. Danny był tak zmęczony słuchaniem o problemie Zeppelinów, że po prostu wypalił: "Kim jest Jimmy Page? Nigdy o nim nie słyszałem". Co oczywiście miało być ironiczne, to takie oczywiste. Ale jakiś dziennikarz podchwycił to, a potem inni idioci wskoczyli na tę modę, pisząc te same bzdury. I wtedy zaczęło się to gów*o. [...] Nie pamiętam, żebym ja sam kiedykolwiek to mówił. Ale jeśli tak, to było to zamierzone, ale w najbardziej ironiczny i zabawny sposób. Twierdzenie, że nigdy nie słyszałeś Led Zeppelin, jest czymś więcej niż głupotą! - mówi Wolf w wywiadzie.

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