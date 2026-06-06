Joy Division zaczynało jako Warsaw. Dlaczego polska stolica zainspirowała Iana Curtisa?

Redakcja Eska ROCK aszu
2026-06-06 15:50

Zanim Ian Curtis i jego koledzy zyskali światową sławę jako Joy Division, występowali pod nazwą bezpośrednio nawiązującą do stolicy Polski. Wybór ten wynikał z ogromnej fascynacji twórczością Davida Bowiego oraz surowym krajobrazem powojennej Europy. Zespół został jednak zmuszony do nagłej zmiany szyldu przez rosnącą popularność innej brytyjskiej grupy.

Joy Division

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Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe
Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

Fascynacja albumem "Low" i utworem "Warszawa". Jak David Bowie wpłynął na Iana Curtisa?

Początki jednej z najważniejszych grup w historii post-punka sięgają 1976 roku, kiedy to pod wpływem koncertu Sex Pistols w Manchesterze, Bernard Sumner i Peter Hook postanowili założyć zespół. Początkowo występowali pod narzuconą im nazwą "Stiff Kittens", której szczerze nienawidzili. Szukając czegoś, co lepiej oddawałoby ich poważne podejście do sztuki, zwrócili się w stronę swojego idola, Davida Bowiego. W styczniu 1977 roku Bowie wydał album "Low", na którym znalazł się mroczny, niemal żałobny utwór instrumentalny zatytułowany "Warszawa".

Kompozycja ta powstała po krótkiej wizycie Bowiego w polskiej stolicy w 1973 roku. Artysta, podróżując pociągiem, zatrzymał się na stacji Warszawa Gdańska i podczas krótkiego spaceru poczuł przygnębiającą atmosferę miasta znajdującego się za żelazną kurtyną. Kupiona wtedy płyta zespołu "Śląsk" zainspirowała go do stworzenia partii wokalnych w wymyślonym języku, które stały się fundamentem utworu. Dla Iana Curtisa i Stephena Morrisa, którzy byli fanatykami Bowiego, nazwa Warsaw stała się idealnym symbolem nowej drogi artystycznej. Oficjalnie przyjęli ją w lutym 1977 roku, odcinając się od punkowej naiwności swoich pierwszych prób.

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Manchester jak powojenna Polska. Dlaczego surowy klimat stolicy pasował do muzyki zespołu?

Wybór nazwy Warsaw nie był jedynie hołdem dla idola, ale też wyrazem głębokiego porozumienia z estetyką zniszczonego miasta. Manchester pod koniec lat 70. XX wieku był miejscem ponurym, pełnym opuszczonych fabryk, dymu i ceglanych ruin, co muzykom kojarzyło się z obrazami powojennej Polski. Ian Curtis i Bernard Sumner pasjonowali się historią II wojny światowej oraz literaturą dystopijną, a nazwa polskiej stolicy przywoływała w ich głowach obrazy powstania, getta i totalitarnego ucisku. Ta psychogeograficzna więź między Manchesterem a Warszawą sprawiła, że zespół zaczął tworzyć muzykę znacznie mroczniejszą i bardziej duszna niż ich punkowi koledzy z Londynu.

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Konflikt z grupą Warsaw Pakt. Dlaczego muzycy musieli zrezygnować z nazwy?

Choć zespół pod nazwą Warsaw zdążył nagrać sporo materiału (później wydanego na płycie o tym samym tytule), ich czas pod tym szyldem dobiegł końca pod koniec 1977 roku. Powodem była rosnąca rozpoznawalność innej grupy z Londynu o nazwie Warsaw Pakt. Londyńska kapela zyskała spory rozgłos w prasie muzycznej po tym, jak nagrała i wydała swój album "Needle Time" w zaledwie 24 godziny. Promotorzy i dziennikarze zaczęli mylić oba składy, co stawało się dla muzyków z Manchesteru coraz bardziej uciążliwe.

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Ostatni koncert pod starą nazwą zagrali w sylwestra 1977 roku. Zmiana była konieczna nie tylko ze względów prawnych, ale też wizerunkowych. Muzycy chcieli uniknąć skojarzeń z typowym londyńskim punkiem, który reprezentował ich imiennik, i pragnęli pójść w stronę jeszcze bardziej eksperymentalnego, chłodnego brzmienia. Tak narodziła się legenda, która na zawsze zmieniła oblicze rocka.

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Od "Warsaw" do "Joy Division". Mroczne inspiracje literaturą obozową

Nowa nazwa, Joy Division, została zaczerpnięta przez Iana Curtisa z noweli "Dom lalek" autorstwa Karola Cetinsky'ego, ocalałego z Holokaustu. Książka opisywała oddziały zmuszanych do prostytucji kobiet w nazistowskich obozach koncentracyjnych, nazywane w języku niemieckim "Freudenabteilung". Wybór ten wywołał w Wielkiej Brytanii spore kontrowersje i oskarżenia o sympatie neonazistowskie, przed którymi muzycy musieli się wielokrotnie bronić. Curtis tłumaczył jednak, że interesuje go natura zła i ludzkie cierpienie, a nazwa stanowi kontynuację wojennych fascynacji, które wcześniej wyrażali poprzez nazwę Warsaw.

Nawet po zmianie nazwy, polskie i wojenne echa pozostały w ich twórczości. Jednym z ich najpopularniejszych utworów z wczesnego okresu pozostała piosenka zatytułowana właśnie "Warsaw". Zaczyna się ona od słynnego wykrzyczanego przez Curtisa ciągu cyfr: "3 5 0 1 2 5 Go!". Był to numer identyfikacyjny Rudolfa Hessa, co po raz kolejny pokazywało, jak głęboko zespół był zanurzony w mrocznej historii Europy, którą zaczęli odkrywać właśnie dzięki piosence Davida Bowiego o polskiej stolicy.

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