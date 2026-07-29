Jared Leto w ogniu oskarżeń. Kolejne kobiety opowiedziały o traumatycznych doświadczeniach

W 2025 roku Jared Leto, który jest nie tylko znanym na całym świecie aktorem i muzykiem, ale też filantropem i osobą zaangażowaną społecznie, ponownie został oskarżony o szereg niestosownych działań na tle seksualnym wobec kobiet. Po nieco ponad roku temat znów zyskał na sile. Za sprawą dokumentalnej produkcji wyemitowanej przez stację BBC ujawniły się kolejne osoby, oskarżające gwiazdora o molestowanie. Milczenia nie zachowali również jego dawni współpracownicy.

Jared Leto po kolejnej fali oskarżeń. Nowe ofiary przerywają milczenie

Pierwsze druzgocące relacje ujrzały światło dzienne w czerwcu 2025 roku za sprawą magazynu „Air Mail”. To właśnie w tej publikacji kobiety po raz pierwszy wprost opisały swoje bolesne przeżycia, za którymi przez lata miał stać popularny aktor. Laureat Oscara i znany filantrop miał nie tylko dopuszczać się napastowania młodych kobiet już dwie dekady lat temu, ale również stosować wobec nich groźby o podłożu seksualnym.

Obecnie zarzuty skierowane przeciwko amerykańskiemu aktorowi ponownie stają się głośne za sprawą filmu „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret”. W produkcji tej głos zabrało dziesięć pań, z czego aż dziewięć opisało akty przemocy, których miał dopuścić się gwiazdor. Zgodnie z zebranymi zeznaniami, 54-letni dziś artysta miał zaatakować jedną z kobiet w łazience, natomiast innej, zaledwie 16-letniej dziewczynie, regularnie przesyłać wiadomości o jednoznacznym charakterze. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, pierwsze niewłaściwe zachowania artysty nie miały miejsca w 2006 roku, ale jeszcze wcześniej - nawet w roku 2002.

Jared Leto milczy. Głos zabrali byli współpracownicy z Thirty Seconds to Mars

Choć dokument wyemitowany przez BBC wywołał ogromne poruszenie, sam Jared Leto przez kilkanaście miesięcy nie zdecydował się na żaden komentarz w tej sprawie. Gwiazdor konsekwentnie unika wypowiedzi i trudno przewidzieć, czy przerwie to milczenie zanim sprawa ewentualnie trafi na salę sądową. Zdecydowanie bardziej rozmowni byli jednak jego dawni koledzy z zespołu Thirty Seconds to Mars.

Z ich relacji przed kamerami wynika, że zachowanie muzyka niejednokrotnie wywoływało zaniepokojenie wśród obsługi obiektów, w których grupa koncertowała. Jared Leto miał regularnie zapraszać za kulisy młode miłośniczki zespołu, a na uwagi dotyczące niestosowności takich sytuacji, miał rzekomo ripostować, że „wiek to tylko liczba”. O podobnych incydentach wspominała już wcześniej inna znana postać. Allie Teilz, pracująca jako DJ-ka, w minionym roku opublikowała w internecie wpis, w którym stwierdziła: „nie jesteś naprawdę w Los Angeles, dopóki Jared Leto nie próbuje wymusić na tobie czegoś za kulisami”. Przyznała wtedy, że sama padła ofiarą aktora, będąc zaledwie siedemnastolatką. Osoby występujące w głośnym dokumencie są zgodne, twierdząc, że przez ćwierć wieku amerykańskiemu gwiazdorowi wiele rzeczy „uszło na sucho”. Z pewnością temat ten będzie jeszcze powracał w mediach.

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