Okres PRL-u wywołuje w Polkach i Polakach różne skojarzenia. Wielu i wiele po dziś dzień bardzo źle wspomina dawne czasy, wymieniając w tym kontekście powszechną biedę, inwigilację, cenzurę, działania władzy i ogóle trudy codziennego życia. Nie brak i takich, którzy wciąż wspominają tamte lata z delikatnym rozrzewnieniem dodając, że Polska od zawsze była tym "najweselszym barakiem w obozie", a mieszkańcy i mieszkanki naszego kraju potrafili znaleźć sposoby na to, aby poradzić sobie z szarugą i różnymi życiowymi komplikacjami.

Lata PRL-u, choć niełatwe dla kultury, która znajdowała się pod czujnym okiem cenzorów, przyniosły naszej historii wiele dobrego, z perspektywy czasu można rzec, że legendarnego. Nas pod tym kątem najbardziej interesuje oczywiście muzyka. To właśnie w dawnych latach w naszym kraju nastąpił prawdziwy rozkwit szeroko pojmowanej muzyki rockowej, a w latach 80. także heavy metalowej i punkowej. To w PRL-u właśnie karierę na rodzimych scenach robiły tak legendarne, także dziś, formacje, jak Dżem, Lady Pank, Maanam, Budka Suflera czy Pefrect.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

Spróbuj dokończyć w quizie teksty polskich klasyków z czasów PRL-u!

To właśnie te zespoły, a także inne formacje, wykonawcy i wykonawczynie, nagrali i wylansowali w latach 70. i 80. wiele legendarnych, świetnie znanych i nuconych, śpiewanych także dziś, kompozycji. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić w quizie - czy dasz radę dokończyć lub uzupełnić teksty słynnych polskich utworów z dawnych lat?

Przekonaj się! Czas na test:

Czy znasz rockowe klasyki z czasów PRL-u? Dokończ w quizie teksty tych przebojów Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst "Czerwony jak cegła" Dżemu: "Czerwony jak cegła..." Palący jak piec Rozgrzany jak piec Gorący jak piec Następne pytanie

W poniższej galerii sprawdź natomiast, które polskie płyty z lat 80. koniecznie musi znać każdy słuchacz i słuchaczka!