Czy znasz rockowe klasyki z czasów PRL-u? Dokończ w quizie teksty tych przebojów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-29 12:44

Czasy PRL-u co prawda nie należały do najłatwiejszych, nie oznacza to jednak, że nie działo się w nich nic wartego uwagi - a można stwierdzić, że wręcz przeciwnie. Kwestia ta tyczy się również świata muzyki, który w dawnych latach dosłownie kwitł. To w tym okresie działali legendarni z dzisiejszej perspektywy wykonawcy, wykonawczynie i zespoły. Przekonaj się, jak dobrze znasz teksty ich przebojów.

Okładki albumów zespołów Dżem i Lady Pank. O rockowych klasykach z czasów PRL-u przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Okres PRL-u wywołuje w Polkach i Polakach różne skojarzenia. Wielu i wiele po dziś dzień bardzo źle wspomina dawne czasy, wymieniając w tym kontekście powszechną biedę, inwigilację, cenzurę, działania władzy i ogóle trudy codziennego życia. Nie brak i takich, którzy wciąż wspominają tamte lata z delikatnym rozrzewnieniem dodając, że Polska od zawsze była tym "najweselszym barakiem w obozie", a mieszkańcy i mieszkanki naszego kraju potrafili znaleźć sposoby na to, aby poradzić sobie z szarugą i różnymi życiowymi komplikacjami.

Lata PRL-u, choć niełatwe dla kultury, która znajdowała się pod czujnym okiem cenzorów, przyniosły naszej historii wiele dobrego, z perspektywy czasu można rzec, że legendarnego. Nas pod tym kątem najbardziej interesuje oczywiście muzyka. To właśnie w dawnych latach w naszym kraju nastąpił prawdziwy rozkwit szeroko pojmowanej muzyki rockowej, a w latach 80. także heavy metalowej i punkowej. To w PRL-u właśnie karierę na rodzimych scenach robiły tak legendarne, także dziś, formacje, jak Dżem, Lady Pank, Maanam, Budka Suflera czy Pefrect.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

Spróbuj dokończyć w quizie teksty polskich klasyków z czasów PRL-u!

To właśnie te zespoły, a także inne formacje, wykonawcy i wykonawczynie, nagrali i wylansowali w latach 70. i 80. wiele legendarnych, świetnie znanych i nuconych, śpiewanych także dziś, kompozycji. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić w quizie - czy dasz radę dokończyć lub uzupełnić teksty słynnych polskich utworów z dawnych lat?

Przekonaj się! Czas na test:

Czy znasz rockowe klasyki z czasów PRL-u? Dokończ w quizie teksty tych przebojów
Pytanie 1 z 10
Dokończ tekst "Czerwony jak cegła" Dżemu: "Czerwony jak cegła..."

W poniższej galerii sprawdź natomiast, które polskie płyty z lat 80. koniecznie musi znać każdy słuchacz i słuchaczka!

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska
Galeria zdjęć 11

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