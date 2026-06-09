Jakiej setlisty można spodziewać się na występie The Cure na Open'er Festival 2026? To grupa gra na trasie koncertowej

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-09 11:37

Zespół The Cure powrócił na scenę po upływie ponad półtora roku! Co najciekawsze, grupa zeszła z niej dosłownie w dniu wydania swojego nagradzanego i cenionego albumu "Songs of a Lost World". To właśnie w 2026 roku doczekamy się więc pełnoprawnego zagrania na żywo płyty - jak prezentuje się setlista tegorocznych koncertów The Cure?

The Cure

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Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Zespół The Cure niemal cały 2022 i 2023 rok spędził w trasie koncertowej. W jej ramach grupa nie ominęła także Polski, grając w październiku niemal cztery lata temu dwa występy: w Łodzi i w Krakowie. 

Formacja koncertowała pomimo faktu, iż wtedy wciąż jej najbardziej aktualnym albumem pozostawało 4:13 Dream z 2008 roku. Pogłoski o tym, że nadchodzi nowe wydawnictwo grupy pojawiały się już od dawna, nabrały jednak na sile właśnie podczas tej trasy, gdyż Robert Smith śpiewał na niej nowe, nieznane wcześniej kompozycje. 

W końcu dopiero we wrześniu 2024 roku The Cure oficjalnie zapowiedzieli swój czternasty studyjny album. Songs of a Lost World ujrzał światło dzienne 1 listopada 2024 roku i z miejsca okrzyknięty został jednym z najlepszych wydawnictw ostatnich miesięcy. Płyta zapewniła zespołowi dwie statuetki Grammy: za 'Najlepszy album z muzyką alternatywną' oraz 'Najlepsze wykonanie muzyki alternatywnej' za utwór Alone.

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The Cure wrócili na scenę! Jakie utwory grupa gra na nowej trasie koncertowej?

Co najciekawsze w tym wszystkim, po wydaniu nowej płyty grupa zagrała koncert premierowy w dniu jej premiery i... zniknęła na cały 2025 rok! Dopiero w jego trakcie formacja zaczęła ogłaszać kolejne, zaplanowane na trwający właśnie 2026 rok pokazy - w tym na zbliżającym się Open'er Festival. The Cure jest jednym z headlinerów wydarzenia i zagra na jego głównej scenie w piątek 3 lipca.

Pierwszy od ponad półtora roku występ The Cure miał miejsce już 5 czerwca w ramach Primavera Sound. W trakcie swojego trwającego niemal dwie i pół (!) godziny występu grupa wykonała aż 29 kompozycji, stawiając przede wszystkim na klasyki z płyt Disintegration, Wish, The Head on the Door oraz Japanese Whispers. Kolejny pokaz The Cure miał miejsce 7 czerwca na North Festival i także w jego ramach zebrana publika usłyszała set, składający się z aż 29 utworów - ich lista nieco różniła się od tej z Primavera Sound. Poniżej sprawdź setlisty z obu dotychczas zagranych przez The Cure w tym roku występów:

Setlista z występu The Cure na Primavera Sound 2026

  1. Alone
  2. Pictures of You
  3. High
  4. A Night Like This
  5. Lovesong
  6. 2 Late
  7. The Last Day of Summer
  8. Burn
  9. Fascination Street
  10. alt.end
  11. The Walk
  12. Mint Car
  13. In Between Days
  14. Just Like Heaven
  15. Trust
  16. Push
  17. Play for Today
  18. A Forest
  19. From the Edge of the Deep Green Sea
  20. Endsong

Bis:

  1. Lullaby
  2. Hot Hot Hot!!!
  3. Wrong Number
  4. Let's Go to Bed
  5. The Lovecats
  6. Friday I'm in Love
  7. Close to Me
  8. Why Can't I Be You?
  9. Boys Don't Cry

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Setlista z występu The Cure na North Festival 2026

  1. Alone
  2. Pictures of You
  3. High
  4. A Night Like This
  5. Lovesong
  6. The Last Day of Summer
  7. Burn
  8. Fascination Street
  9. alt.end
  10. Push
  11. Mint Car
  12. In Between Days
  13. Just Like Heaven
  14. Treasure
  15. Want
  16. From the Edge of the Deep Green Sea
  17. Endsong

Bis 1:

  1. In Your House
  2. M
  3. Play for Today
  4. A Forest

Bis 2:

  1. Lullaby
  2. Wrong Number
  3. The Walk
  4. The Lovecats
  5. Friday I'm in Love
  6. Close to Me
  7. Why Can't I Be You?
  8. Boys Don't Cry

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The Cure
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