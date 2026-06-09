Jakiej setlisty można spodziewać się na występie The Cure na Open'er Festival 2026? To grupa gra na trasie koncertowej

Zespół The Cure niemal cały 2022 i 2023 rok spędził w trasie koncertowej. W jej ramach grupa nie ominęła także Polski, grając w październiku niemal cztery lata temu dwa występy: w Łodzi i w Krakowie.

Formacja koncertowała pomimo faktu, iż wtedy wciąż jej najbardziej aktualnym albumem pozostawało 4:13 Dream z 2008 roku. Pogłoski o tym, że nadchodzi nowe wydawnictwo grupy pojawiały się już od dawna, nabrały jednak na sile właśnie podczas tej trasy, gdyż Robert Smith śpiewał na niej nowe, nieznane wcześniej kompozycje.

W końcu dopiero we wrześniu 2024 roku The Cure oficjalnie zapowiedzieli swój czternasty studyjny album. Songs of a Lost World ujrzał światło dzienne 1 listopada 2024 roku i z miejsca okrzyknięty został jednym z najlepszych wydawnictw ostatnich miesięcy. Płyta zapewniła zespołowi dwie statuetki Grammy: za 'Najlepszy album z muzyką alternatywną' oraz 'Najlepsze wykonanie muzyki alternatywnej' za utwór Alone.

The Cure - 5 ciekawostek o albumie "Disintegration" | Jak dziś rockuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

The Cure wrócili na scenę! Jakie utwory grupa gra na nowej trasie koncertowej?

Co najciekawsze w tym wszystkim, po wydaniu nowej płyty grupa zagrała koncert premierowy w dniu jej premiery i... zniknęła na cały 2025 rok! Dopiero w jego trakcie formacja zaczęła ogłaszać kolejne, zaplanowane na trwający właśnie 2026 rok pokazy - w tym na zbliżającym się Open'er Festival. The Cure jest jednym z headlinerów wydarzenia i zagra na jego głównej scenie w piątek 3 lipca.

Pierwszy od ponad półtora roku występ The Cure miał miejsce już 5 czerwca w ramach Primavera Sound. W trakcie swojego trwającego niemal dwie i pół (!) godziny występu grupa wykonała aż 29 kompozycji, stawiając przede wszystkim na klasyki z płyt Disintegration, Wish, The Head on the Door oraz Japanese Whispers. Kolejny pokaz The Cure miał miejsce 7 czerwca na North Festival i także w jego ramach zebrana publika usłyszała set, składający się z aż 29 utworów - ich lista nieco różniła się od tej z Primavera Sound. Poniżej sprawdź setlisty z obu dotychczas zagranych przez The Cure w tym roku występów:

Setlista z występu The Cure na Primavera Sound 2026

Alone Pictures of You High A Night Like This Lovesong 2 Late The Last Day of Summer Burn Fascination Street alt.end The Walk Mint Car In Between Days Just Like Heaven Trust Push Play for Today A Forest From the Edge of the Deep Green Sea Endsong

Bis:

Lullaby Hot Hot Hot!!! Wrong Number Let's Go to Bed The Lovecats Friday I'm in Love Close to Me Why Can't I Be You? Boys Don't Cry

Setlista z występu The Cure na North Festival 2026

Alone Pictures of You High A Night Like This Lovesong The Last Day of Summer Burn Fascination Street alt.end Push Mint Car In Between Days Just Like Heaven Treasure Want From the Edge of the Deep Green Sea Endsong

Bis 1:

In Your House M Play for Today A Forest

Bis 2:

Lullaby Wrong Number The Walk The Lovecats Friday I'm in Love Close to Me Why Can't I Be You? Boys Don't Cry

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