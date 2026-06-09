Jakiej setlisty można spodziewać się na występie The Cure na Open'er Festival 2026? To grupa gra na trasie koncertowej

Zespół The Cure niemal cały 2022 i 2023 rok spędził w trasie koncertowej. W jej ramach grupa nie ominęła także Polski, grając w październiku niemal cztery lata temu dwa występy: w Łodzi i w Krakowie.
Formacja koncertowała pomimo faktu, iż wtedy wciąż jej najbardziej aktualnym albumem pozostawało 4:13 Dream z 2008 roku. Pogłoski o tym, że nadchodzi nowe wydawnictwo grupy pojawiały się już od dawna, nabrały jednak na sile właśnie podczas tej trasy, gdyż Robert Smith śpiewał na niej nowe, nieznane wcześniej kompozycje.
W końcu dopiero we wrześniu 2024 roku The Cure oficjalnie zapowiedzieli swój czternasty studyjny album. Songs of a Lost World ujrzał światło dzienne 1 listopada 2024 roku i z miejsca okrzyknięty został jednym z najlepszych wydawnictw ostatnich miesięcy. Płyta zapewniła zespołowi dwie statuetki Grammy: za 'Najlepszy album z muzyką alternatywną' oraz 'Najlepsze wykonanie muzyki alternatywnej' za utwór Alone.
The Cure wrócili na scenę! Jakie utwory grupa gra na nowej trasie koncertowej?
Co najciekawsze w tym wszystkim, po wydaniu nowej płyty grupa zagrała koncert premierowy w dniu jej premiery i... zniknęła na cały 2025 rok! Dopiero w jego trakcie formacja zaczęła ogłaszać kolejne, zaplanowane na trwający właśnie 2026 rok pokazy - w tym na zbliżającym się Open'er Festival. The Cure jest jednym z headlinerów wydarzenia i zagra na jego głównej scenie w piątek 3 lipca.
Pierwszy od ponad półtora roku występ The Cure miał miejsce już 5 czerwca w ramach Primavera Sound. W trakcie swojego trwającego niemal dwie i pół (!) godziny występu grupa wykonała aż 29 kompozycji, stawiając przede wszystkim na klasyki z płyt Disintegration, Wish, The Head on the Door oraz Japanese Whispers. Kolejny pokaz The Cure miał miejsce 7 czerwca na North Festival i także w jego ramach zebrana publika usłyszała set, składający się z aż 29 utworów - ich lista nieco różniła się od tej z Primavera Sound. Poniżej sprawdź setlisty z obu dotychczas zagranych przez The Cure w tym roku występów:
Setlista z występu The Cure na Primavera Sound 2026
- Alone
- Pictures of You
- High
- A Night Like This
- Lovesong
- 2 Late
- The Last Day of Summer
- Burn
- Fascination Street
- alt.end
- The Walk
- Mint Car
- In Between Days
- Just Like Heaven
- Trust
- Push
- Play for Today
- A Forest
- From the Edge of the Deep Green Sea
- Endsong
Bis:
- Lullaby
- Hot Hot Hot!!!
- Wrong Number
- Let's Go to Bed
- The Lovecats
- Friday I'm in Love
- Close to Me
- Why Can't I Be You?
- Boys Don't Cry
Setlista z występu The Cure na North Festival 2026
- Alone
- Pictures of You
- High
- A Night Like This
- Lovesong
- The Last Day of Summer
- Burn
- Fascination Street
- alt.end
- Push
- Mint Car
- In Between Days
- Just Like Heaven
- Treasure
- Want
- From the Edge of the Deep Green Sea
- Endsong
Bis 1:
- In Your House
- M
- Play for Today
- A Forest
Bis 2:
- Lullaby
- Wrong Number
- The Walk
- The Lovecats
- Friday I'm in Love
- Close to Me
- Why Can't I Be You?
- Boys Don't Cry