Bruce Dickinson wraca do Polski na solowy koncert w 2027 roku! Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Bruce Dickinson wraca do Polski! Legenda metalu zagra solowy koncert

To świetna wiadomość dla wszystkich fanów ciężkiego grania. Bruce Dickinson, znany na całym świecie jako wokalista Iron Maiden, ponownie odwiedzi nasz kraj w ramach swojej solowej kariery. Artysta zagra 10 listopada 2027 roku w warszawskim klubie Stodoła.

Koncert odbędzie się w ramach trasy PsychoGod Tour, która jest następstwem sukcesu wydanego w 2024 roku albumu The Mandrake Project. Poza legendarną pracą w zespole, wokalista z powodzeniem rozwija cenioną karierę solową, łącząc mocne metalowe brzmienia z progresywnymi i melodyjnymi elementami.

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Nowy materiał i ulubione utwory fanów. Co usłyszymy w Warszawie?

Uczestnicy koncertu mogą liczyć na prawdziwą muzyczną gratkę. Bruce Dickinson zapowiedział, że podczas występu zaprezentuje zarówno utwory uwielbiane przez fanów, jak i kompozycje, które rzadziej pojawiają się na żywo. To jednak nie wszystko.

W setliście znajdzie się również materiał z nadchodzącej, nowej płyty artysty. Zapowiada się więc wieczór pełen energii, potężnych riffów i niezapomnianych wokalnych popisów, z których słynie muzyk.

Mocne wsparcie na scenie. Gościem specjalnym będzie Evergrey

Zanim na scenie pojawi się główna gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje gość specjalny. Będzie nim szwedzki zespół Evergrey, pochodzący z Göteborga.

Grupa znana jest z łączenia mrocznych brzmień z melodyjnym i progresywnym metalem. Ich twórczość wyróżniają emocjonalne wokale i epickie, pełne rozmachu kompozycje. Zespół będzie promował swój piętnasty album, Architects Of A New Weave, który ukazał się w 2026 roku. Płyta opowiada o przezwyciężaniu trudności i odnajdywaniu siły w bolesnych doświadczeniach.

Sprzedaż biletów na koncert Bruce'a Dickinsona. Znamy harmonogram

Sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie ruszy już niebawem i zostanie podzielona na kilka etapów. Warto zapisać sobie te daty, by nie przegapić szansy na zobaczenie legendy metalu na żywo w Warszawie.

Przedsprzedaż Artysty wystartuje 28 października o godzinie 11:00

wystartuje 29 października o 12:00 , ruszy przedsprzedaż w serwisie Ticketmaster Polska

, ruszy Sprzedaż ogólna rozpocznie się 30 października o godzinie 11:00.

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