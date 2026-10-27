Gitarzysta formacji Trauma wspomina nieodżałowanego Cliffa Burtona. "Na początku trochę się ze sobą ścieraliśmy"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-27 15:51

Cliff Burton to ikona metalowego basu, którego wizja i technika na zawsze zmieniły oblicze Metalliki. W tym roku minęły cztery dekady od jego śmierci. Z tej okazji dawni kumple wspominają muzyka z czasów, zanim trafił do ekipy założonej przez Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha.

Roześmiany Cliff Burton z długimi włosami gra na basie. O koledze z zespołu Trauma przeczytasz na EskaRock.
Autor: Gene Ambo/ CC BY-SA 2.0

"Na początku trochę się ze sobą ścieraliśmy". Gitarzysta formacji Trauma wspomina Cliffa Burtona 

Pod koniec września 1986 roku, w wypadku, zginął Cliff Burton, basista Metalliki, który zagrał na trzech pierwszych albumach zespołu. Muzyk miał zaledwie 24 lata. Minęły więc właśnie cztery dekady od jego śmierci. 

Z tej okazji magazyn Metal Hammer rozmawiał m.in. z gitarzystą Mike'em Overtonem, który grał z Burtonem w formacji Trauma. Właśnie w tej kapeli basista szlifował swoje umiejętności zanim dołączył do Metalliki.

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Na początku trochę się ze sobą ścieraliśmy, bo Cliff grał o wiele za dużo rzeczy naraz, a ja byłem po prostu zdezorientowany. Cliff był wszędzie, ale to pasowało. Musiałem więc podciągnąć swoje umiejętności w ciągu tych kilku miesięcy wspólnego grania i prób – powiedział Overton. 

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Ponadto gitarzysta przytoczył dość zabawną anegdotę związaną z lokalnym konkursem dla zespołów, w którym udział wzięła Trauma. – Wyraz twarzy jurorów, kiedy wyszliśmy na scenę, to był po prostu szok i niedowierzanie. Większość z nas myślała: "To brzmi świetnie, jest takie progresywne i nieszablonowe". Ale jurorzy szukali po prostu kolejnego zespołu w stylu Journey! – podsumował. 

Niedaleko miejsca wypadku postawiono nagrobek basisty Metalliki 

Pogrzeb Cliffa Burtona odbył się 7 października 1986 w kaplicy Chapel of the Valley w jego rodzinnym mieście Castro Valley w Kalifornii. Jego prochy rozrzucono po Maxwell Ranch. Basistę pożegnali najbliżsi, muzycy Metalliki i przyjaciele. Z głośników odtworzono instrumentalną kompozycję Orion. Po latach postawiono mu nagrobek w Ljungby, niedaleko miejsca wypadku. Umieszczono na nim fragment tekstu utworu To Live is to Die (z albumu ...and Justice for All): "Cannot the kingdom of salvation/Take me home". 

Oto ciekawostki o albumie Kill ‘Em All od Metalliki: 

Metallica - Kill 'Em All era
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