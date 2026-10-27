Punkowa szczerość Zenka Grabowskiego i pogańska moc Croniki. Dwa światy na jednej scenie

Idąc pod prąd

Nadchodzi jesień, a wraz z nią okazja, by popłynąć pod prąd. Zenek Grabowski, jedna z najbardziej charyzmatycznych i pracowitych postaci polskiej sceny niezależnej, zaprasza na koncert w ramach swojej elektrycznej trasy "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby". Już 31 października 2026 roku fani bezkompromisowej, punkrockowej energii będą mieli okazję zobaczyć artystę na żywo w towarzystwie jego zespołu. Tego wieczoru scenę rozgrzeje również jaworznicka formacja Cronica, serwująca potężną dawkę mocnego, folkowego grania.

Zenek Grabowski i potęga heavy folku

Zenka Grabowskiego, a właściwie Sebastiana Grabowskiego, nie trzeba przedstawiać nikomu, kto śledzi rodzimą scenę rockową. Przez 21 lat stał na czele kultowego Kabanosa, a od 2018 roku z powodzeniem tworzy i koncertuje pod własnym szyldem. Jego solowa dyskografia liczy już 11 albumów, w tym tak dobrze przyjęte krążki jak "O!", "Darmowe Przytulasy" czy dwuczęściowa "Rezyliencja". To artysta, który wypracował sobie unikalny styl – jego punk-metalowe, motywujące hymny przepełnione są szczerością, wrażliwością, humorem i absolutną wolnością przekazu. Obecnie pracuje nad nowym albumem "44", który ma ukazać się na początku 2027 roku. Na scenie wspierają go Filip Nastulak na gitarze, Kuba "Bombel" Skrzypiec na basie oraz Maciej Duszak za perkusją.

Zanim na scenie pojawi się główny artysta wieczoru, publiczność porwie Cronica. Zespół powstał w 2014 roku i od tamtej pory konsekwentnie łączy europejską muzykę folkową z ciężarem gitarowych riffów. Ich siłą jest zróżnicowana warstwa wokalna, tworzona przez damskie głosy Kat Poręby i Karoliny Jagły oraz męski wokal Dariusza Dąbka. Efektem jest potężny wachlarz możliwości – od śpiewu klasycznego i operowego po growl i scream. Teksty grupy czerpią z mitologii słowiańskiej, nordyckiej czy greckiej, ale nie boją się też poruszać tematów filozoficznych i egzystencjalnych. Zespół ma na koncie występy na największych festiwalach, w tym Pol'and'Rock Festival i Cieszanów Rock Festiwal.

Gotowi na rockowe szaleństwo?

Czego można się spodziewać po tym koncercie? Przede wszystkim autentyczności i dzikiej energii. Występy Zenka Grabowskiego słyną ze spontaniczności i zacierania granicy między sceną a publicznością. To nie jest typowy występ, to wspólne, zwariowane przeżywanie muzyki. Gdy dodamy do tego mitologiczną potęgę i melodyjność Croniki, otrzymamy wieczór pełen kontrastów i niezapomnianych wrażeń. Jeśli masz dość wydeptanych ścieżek i gotowych recept na życie, zaznacz w kalendarzu datę 31 października 2026. To będzie wieczór dla tych, którzy nie boją się iść własną drogą – nawet pod prąd.