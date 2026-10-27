Wyjątkowa wystawa dla fanów Freddiego Mercury'ego już otwarta! Można ją zwiedzać za darmo!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-27 12:23

2026 to rok rocznic dla wszystkich wielbicieli i wielbicielek Freddiego Mercury'ego. Właśnie na ten czas przypada tak rocznica 80. urodzin artysty, jak i 35 lat od jego śmierci. To właśnie z powodu tych szczególnych jubileuszy w słynnym Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie otwarta została wyjątkowa wystawa. Co najlepsze, można na nią wejść za darmo!

2026 wielu i wiele odbywa się pod hasłem jednej, jedynej postaci - chodzi oczywiście o Freddiego Mercury'ego. To właśnie w tym roku, dokładnie 5 września fani i fanki nieodżałowanego wokalisty Queen z całego świata świętowali 80. rocznicę jego urodzin.

2026 przyniósł także dużo bardziej przykre wspomnienie. Już 24 listopada minie dokładnie 35 lat od nagłej i zdecydowanie przedwczesnej śmierci artysty. Przypominamy, że zmarł on w wieku zaledwie 45 lat w wyniku grzybiczego zapalenia płuc. Było ono spowodowane chorobą AIDS i wywoływanym przez nią wręcz zanikiem odporności. O tym, że Mercury zmaga się z przypadłością świat dowiedział się, po latach plotek i spekulacji, oficjalnie zaledwie dzień przed jego śmiercią w specjalnym oświadczeniu.

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DARMOWA wystawa dla fanów Freddiego Mercury'ego już otwarta!

Teraz zaś w słynnym Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie otwarta została wyjątkowa wystawa, zorientowana na Freddiego Mercury'ego, a w szczególności jego legendarny już sceniczny wizerunek.

W ramach wystawy "Freddy Mercury | Splendid Things", stworzonej we współpracy z Mary Austin, w instytucji można oglądać osiem legendarnych kostiumów artysty. Są to:

  1. Słynny kombinezon "Mercury Wing" z teledysku do Bohemian Rhapsody
  2. Kombinezon "Black Queen"
  3. Koszulka z napisem "Flash" i słynny mikrofon
  4. Korona i peleryna z trasy "Magic Tour" z 1986 roku
  5. Strój z okładki debiutanckiego albumu Queen
  6. Kostium z teledysku do Made in Heaven
  7. Jedno z japońskich kimon Freddiego
  8. Biało-czarny kostium z koncertu w Imperial College z 1973 roku

Co istotne, wystawa jest dostępna dla odwiedzających za darmo! Pozostanie ona otwarta do niedzieli 17 stycznia 2027 roku. Organizatorzy szacują, że jej zwiedzanie zajmie około 35 minut.

Zobacz zdjęcia słynnych strojów, które można zobaczyć na wystawie, w poniższej galerii:

Freddie Mercury w białym stroju scenicznym z podniesioną ręką. O darmowej wystawie w Londynie przeczytasz na EskaRock.
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