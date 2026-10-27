Runika, Velesar i Merkfolk odprawią metalowe Dziady w Krakowie

Trzy oblicza słowiańskiego metalu w Krakowie

Szykujcie się na potężną dawkę słowiańskiej energii! Dokładnie 31 października 2026 roku, w symboliczną Noc Dziadów, Krakowem wstrząśnie wyjątkowe wydarzenie. W ramach Folk Metal Night na jednej scenie spotkają się trzy znakomite formacje, które udowadniają, że folk metal w Polsce ma się znakomicie. Tego wieczoru swoje siły połączą Runika, Velesar oraz Merkfolk, gwarantując publiczności niezapomnianą podróż do świata dawnych legend, wierzeń i potężnych brzmień.

Mistycyzm, historia i potężny growl

Każdy z zespołów wniesie na scenę coś unikalnego. Na czele składu stanie Runika, formacja działająca od 2014 roku, znana z charyzmatycznego żeńskiego wokalu i zręcznego łączenia folkowych melodii z rockowo-metalowym uderzeniem. W ich muzyce słychać echa epickich bitew, tajemnic zaklętych w leśnych ostępach i biesiad przy kupalnym ogniu. Zespół czerpie inspiracje z mitologii słowiańskiej i germańskiej, a na koncie ma już dwa albumy: debiutancki "Pradawna moc" z 2018 roku oraz nowszy, wydany w 2023 "Między światami".

Drugą siłą tego wieczoru będzie Velesar, jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli gatunku w naszym kraju. Projekt, założony w 2018 roku przez Marcina Velesara Wieczorka, to hołd dla słowiańskiej historii i kultury. Zespół zdobył uznanie fanów i krytyków, co potwierdzają nagrody w plebiscycie "Wirtualne Gęśle" za albumy "Szczodre Gody" i "Pogorzelisko". Muzyka Velesar to podróż przez pradawne wierzenia i obrzędy.

Stawkę zamyka Merkfolk, którego nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza "niosący folk". To właśnie robią od 2013 roku, serwując mieszankę wpadających w ucho melodii akordeonu i skrzypiec z ciężarem gitar i perkusji. Ich znakiem rozpoznawczym jest potężny, kobiecy growl, który doskonale dopełnia całość. Zespół ma na koncie masę koncertów, w tym występy u boku takich gigantów jak Arkona, Wardruna czy Primordial.

Noc Dziadów w rytmie folk metalu

Folk Metal Night to propozycja dla każdego, kto ceni sobie zarówno melodyjność, jak i metalową moc osadzoną w fascynującym klimacie słowiańskiego dziedzictwa. Koncert odbędzie się 31 października, co nadaje wydarzeniu wyjątkowego, magicznego charakteru. Trzy zespoły, trzy różne podejścia do folk metalu i jedna, wspólna energia, która z pewnością rozgrzeje jesienny wieczór. Jeśli chcecie poczuć pradawną moc zaklętą w nowoczesnych, ciężkich brzmieniach, to wydarzenie jest dla was. Do zobaczenia w Krakowie

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