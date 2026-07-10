Bring Me The Horizon świętuje 20 - lecie przełomowego debiutanckiego albumu "Count Your Blessings"

Pierwotnie wydany w 2006 roku album „Count Your Blessings” stał się jednym z najważniejszych wydawnictw współczesnej ciężkiej muzyki, zapoznając całe pokolenie fanów z deathcore’em i kładąc fundamenty pod karierę jednego z najbardziej wpływowych zespołów ostatnich dwóch dekad. Dwadzieścia lat później pochodząca z Sheffield grupa wraca do swoich początków, nagrywając album od podstaw na nowo. W projekcie udział wzięli wokalista Oli Sykes, gitarzysta Lee Malia oraz ceniony producent i realizator miksu Buster Odeholm.

Oli Sykes mówi o projekcie: „Myślę, że wiele osób uważa, iż nienawidzimy tej płyty albo się jej wstydzimy, ponieważ jej nie gramy. W rzeczywistości zawsze byliśmy po prostu rozczarowani tym, jak brzmiała. Nigdy nie chodziło o przepisywanie historii. Chcieliśmy po prostu stworzyć album, który od początku słyszeliśmy w swoich głowach.”

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„Count Your Blessings | Repented” to znacznie więcej niż remaster. To kompletna reinterpretacja albumu. Każdy utwór został zbudowany od nowa tak, aby zachować bezkompromisową energię oryginału, a jednocześnie wykorzystać dwadzieścia lat doświadczeń zespołu jako muzyków, kompozytorów i producentów.

Obok nowych wersji ulubionych utworów fanów, takich jak „(I Used to Make Out With) Medusa”, „Pray for Plagues”, „Black & Blue”, „Slow Dance”, „A Lot Like Vegas” czy „Dragon Slaying” (wcześniej „Liquor & Love Lost”), album zawiera również „Dehumanized” – pierwszy zupełnie nowy utwór napisany specjalnie z myślą o erze Count Your Blessings. Piosenka dotarła na 1. miejsce listy Billboard Hot Hard Rock Songs, a teledysk znalazł się na 4. miejscu trendujących materiałów w serwisie Vevo. Napisany dwadzieścia lat po premierze oryginalnego albumu utwór jest jednocześnie hołdem dla korzeni zespołu i pomostem do wszystkiego, czym grupa stała się przez kolejne lata.

Z okazji premiery Bring Me The Horizon po raz pierwszy w swojej historii wykonają „Count Your Blessings” w całości podczas wydarzenia Outbreak Presents: Count Your Blessings | Repented, które odbędzie się w ten weekend w Manchesterze. Jeszcze w tym roku wyjątkowy koncert trafi również na scenę Furnace Fest w Birmingham w stanie Alabama. Występy te stanowią przełomowy moment w historii zespołu i dadzą fanom rzadką okazję usłyszenia albumu od początku do końca na żywo, wraz z dodatkowymi utworami z tamtego okresu.

Od czasów działalności na MySpace i pierwszych koncertów w Sheffield, przez sprzedaż ponad 7,2 miliona albumów na całym świecie, zdobycie wielu brytyjskich albumowych numerów jeden oraz występy jako headlinerzy największych aren i festiwali, Bring Me The Horizon nieustannie przesuwają granice ciężkiej muzyki. „Count Your Blessings | Repented” jest zarówno celebracją początków zespołu, jak i przypomnieniem, dlaczego te wczesne utwory nadal inspirują kolejne pokolenia artystów i fanów.