Nosowska wydała jednocześnie cztery nowe utwory! Artysta zapowiada wyjątkowy projekt

Czterech kultowych producentów, dwanaście utworów i muzyczna opowieść podzielona na etapy. Katarzyna Nosowska rozpoczyna właśnie wyjątkowy projekt wydawniczy. Przez najbliższe miesiące zaprezentuje słuchaczom dwanaście premierowych utworów, które stworzyła wspólnie z czterema producentami nierozerwalnie związanymi z różnymi etapami jej drogi artystycznej: Pawłem Krawczykiem, Michałem „Foxem” Królem, Andrzejem Smolikiem oraz Marcinem Macukiem.

Nosowska o tym czym jest zdrada / Mellina #52

Na całe, zaplanowane na połowę października 2026 roku wydawnictwo złożą się trzy odsłony. W każdej z nich usłyszymy po cztery premierowe kompozycje – po jednej od każdego z producentów.

Dziś, bez wcześniejszych zapowiedzi, światło dzienne ujrzały pierwsze cztery elementy tej układanki. Wszystkie single publikowane są jednocześnie, na równych prawach, bez wskazywania utworu wiodącego:

SOS CHAOSU – prod. Paweł Krawczyk

WSTYD – prod. Marcin Macuk

YOKO – prod. Michał „Fox” Król

SZKODA BRAW – prod. Andrzej Smolik

Każda z piosenek odsłania zupełnie inne oblicze artystycznej wrażliwości Nosowskiej i stanowi równorzędny element większej opowieści.

Cały poprzedni rok, a w szczególności jego końcówka, były dla mnie bardzo trudne. W internetach mówili, że podkopytkuje do mnie koń już w lutym 2026, że wskoczę na niego i ruszę w stronę ulgi. Widziałam jak ludzie galopują, tymczasem ja, w tym samym miejscu, pod kołdrą. Powstałam wraz z wiosną, zapragnęłam ruchu, smaku, życia. W tym roku celebruję 30 letnią podróż pod szyldem Nosowska solo. Obchodów i pompy nie będzie. Będzie płyta. Zupełnie nowa. Dla mnie bardzo szczególna. Dziękuję nią za sztamę jaką mamy- Wy i ja. Kłaniam się najniżej i zapraszam do wysłuchania czterech pierwszych singli. SZKODA BRAW- o tym, że brak reakcji, zaangażowania, zachowanie naszych cennych zasobów energetycznych by żyć własne życie- jest najlepszym rozwiązaniem. SOS CHAOSU- o tym, że trzeba wielkiej czujności, codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia- by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego często nie zauważamy, że coś nami mówi i robi, że nie jesteśmy gospodarzami tylko sługami. YOKO- o tym, że czasem miłość to niewola, a związek jest terytorium, na którym nigdy nie wzrosną owoce pełnego samopoznania- choć z zewnątrz wygląda nieźle. WSTYD- o tym, że czasem w głowie się nie mieści.” – opowiada o nowym otwarciu Nosowska.

TRZYDZIEŚCI LAT SOLOWEJ DROGI I JESIENNA TRASA

Równolegle z pracą nad nowym materiałem Nosowska świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz – trzydzieści lat swojej solowej twórczości. Już najbliższej jesieni artystka wyruszy w trasę nosowska.xxx.

Będzie to intymny, bliski i niezwykle przekrojowy projekt koncertowy. Na żywo usłyszymy piosenki z minionych etapów jej solowej drogi, jak i absolutne nowości, które dopiero co wyszły ze studia. Bilety na te wyjątkowe wieczory są już dostępne. Nie zwlekajcie, liczba miejsc w klubach jest ograniczona!

Harmonogram trasy nosowska.xxx:

13.11 WARSZAWA / STODOŁA

27.11 WROCŁAW / A2

04.12 GDAŃSK / B90

06.12 KRAKÓW / STUDIO

11.12 ŁÓDŹ / WYTWÓRNIA

13.12 WARSZAWA / STODOŁA