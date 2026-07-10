Na oficjalnym kanale Bona Scotta YouTubie pojawiły się niezwykłe nagrania. To gratka dla fanów

Na oficjalnym kanale Bona Scotta w serwisie YouTube pojawiły się ostatnio unikalne, archiwalne nagrania AC/DC z lat 70., które przez dekady uważano za zaginione.

Do sieci trafiły również rzadkie wywiady z początków międzynarodowej kariery AC/DC. Wśród nich znalazła się krótka rozmowa zarejestrowana podczas ich pierwszej wizyty w Wielkiej Brytanii w 1976 roku, tuż po premierze albumu Dirty Deeds Done Dirt Cheap, a także kultowy wywiad dla programu Countdown (to australijski program emitowany w latach 1974–1987).

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To jednak nie koniec niespodzianek. Na oficjalnym kanale udostępniono także występy Bona Scotta z jego zespołem Fraternity sprzed czasów AC/DC.

Bon Scott przeszedł do historii rocka jako charyzmatyczny frontman AC/DC. Wokalista posiadał szorstki głos, a jego zawadiacka osobowość dodawała mu charakteru. Scott zaśpiewał na pierwszych sześciu albumach studyjnych zespołu, w tym na legendarnym krążku Highway to Hell z 1979. Artysta odszedł z tego świat w 1980. Zmarł w wieku 33 lat w wyniku ostrego zatrucia alkoholowego.

Bon Scott został upamiętniony w Melbourne. Powstał tam mural

W samym sercu Melbourne, na kultowej AC/DC Lane, pojawił się właśnie mural ku pamięci Bona Scotta. Całość namalował lokalny artysta Era. Mural powstał na bazie grafiki stworzonej przez Rega Mombassę, współzałożyciela zespołu Mental As Anything. Podczas oficjalnego odsłonięcia muralu w Kinetic Cafe, burmistrz Melbourne, Nicholas Reece, powiedział: – Pięćdziesiąt lat temu Bon Scott i AC/DC przeszli do historii australijskiego rocka, kiedy jechali paką ciężarówki platformowej wzdłuż Swanston Street – z dudami pod pachą – kręcąc teledysk do kultowego "It’s A Long Way To The Top". Tamta chwila wywołała potężną falę kulturowej energii, która rezonuje do dziś. Melbourne to niekwestionowana stolica muzyki na żywo w Australii, a AC/DC jest częścią DNA naszego miasta.

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