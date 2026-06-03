Bob Rock wspomina współpracę z Metalliką. "Nie miałem nic do stracenia"

W czerwcu 2003 na rynku ukazał się St. Anger, czyli ósmy studyjny album w dorobku amerykańskiej formacji Metallica. Krążek po premierze spotkał się z dość mieszanymi recenzjami. Trzeba także pamiętać, że to jedyna płyta grupa, która tak naprawdę została nagrana przez... trio. Jeszcze przed rozpoczęciem nagrań, ze składu odszedł basista Jason Newsted. A jego oficjalny następca, Rob Trujillo, dołączył do Metalliki tuż przed premierą płyty. Dlatego też obowiązki gry na basie przejął na St. Anger producent Bob Rock.

W wywiadzie dla portalu Bass Player przyznał otwarcie, że wcześniej... nigdy nie grał na basie. Dodał, że nie czuł wówczas presji. – Nie miałem aspiracji, aby zostać członkiem zespołu. Nie miałem nic do stracenia. Są moimi bliskimi przyjaciółmi, mamy świetne relacje. Kiedy mnie przesłuchiwali mieli dużo spraw na głowie, więc gdybym nawet to spieprzył, to nic wielkiego by się nie stało. Dlatego mogłem robić to, co chciałem. I na szczęście to zadziałało – wyjaśnił Rock.

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Producent dodał, że jego podejście do gry na basie opierało się na tym, aby "służyć utworom". – Starałem się nagrać bas w bardziej klasycznej roli, czyli pod perkusję, a nie gitary. Przy każdej okazji koncentrowałem się więc na Larsie – wyjaśnił Bob Rock, który miał okazję występować na jednej scenie z Metalliką.

– Musiałem nauczyć się partii Cliffa Burtona. Właśnie wtedy doceniłem to, co Cliff wniósł do zespołu. To też wpłynęło na moje podejście do basu. Cliff czasami podążał za gitarami swoją grą, ale bywało, że robił także zupełnie inne rzeczy. Lars był zwolennikiem odchodzenia od tradycyjnego metalowego grania na perkusji. W związku z tym sekcja rytmiczna miała bardziej bezpośredni charakter – podsumował Rock.

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