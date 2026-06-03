Anthrax gra cały czas to samo na koncertach? Charlie Benante odpowiedział ostro wszystkim krytykom

Amerykańska formacja Anthrax przygotowuje się do wydania Cursum Perficio, dwunastego studyjnego albumu, który ujrzy światło dzienne we wrześniu 2026 roku. Muzycy mają więc w swoim arsenale sporo utworów, które mogliby grać na żywo. Mimo to, od dłuższego czasu setlisty zespołu wywołują w sieci ożywioną dyskusję.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać perkusista Charlie Benante. W podcaście Talk Is Jericho muzyk ostro odpowiedział fanom, którzy krytykują zespół za granie na koncertach "w kółko tego samego".

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Ludzie cały czas rzucają w nas gównem w stylu: "Ooo, grają w kółko tę samą setlistę". Ale bardzo często, kiedy pytamy fanów, co chcą usłyszeć, wskazują te same utwory. I to jest tak: obrzucacie nas za to błotem, ale przy następnej trasie, którą zamierzamy zagrać, nie wykonamy żadnego ze starszych numerów. Zagramy wyłącznie nowe kawałki, a Wy wtedy i tak będziecie narzekać – powiedział Benante.

Doświadczony muzyk wyjaśnił, że ułożenie idealnego zestawu piosenek zależy głównie od miejsca, w którym akurat koncert się odbywa. Na festiwalach zespół musi postawić przede wszystkim na najpopularniejsze utwory.

– Jeśli chodzi o własne, biletowane koncerty, wtedy możemy poświęcić trochę czasu na eksperymenty i wrzucić to czy tamto. Wierz mi, stary, są numery na albumie "Persistence of Time", które z chęcią byśmy wpletli. Są utwory na "Worship Music", które bardzo chcielibyśmy zagrać. Ale kiedy to robimy, publika po prostu tego nie łapie i docenia to tylko garstka osób. Dokładnie te same, które potem wchodzą do sieci i o tym dyskutują – podsumował perkusista amerykańskiej grupy.

Oto szczegóły nowego studyjnego albumu Anthraxu

Płyta Cursum Perficio (jest to łacińska fraza, którą można przetłumaczyć jako "ukończę swoją podróż") ukaże się na rynku 18 września 2026 nakładem wytwórni Megaforce. Całość zapowiada singiel It’s For The Kids.

Za produkcję nadchodzącego wydawnictwa grupy odpowiada Jay Ruston, który w przeszłości współpracował m.in. ze Steel Panther czy Stone Sour. Był odpowiedzialny także za dwie poprzednie płyty Anthraxu: Worship Music oraz For All Kings. Płyta powstawała w Studiu 606 w Northridge w Kalifornii, które należy do Dave'a Grohla, lidera Foo Fighters. Na Cursum Perficio znajdzie się 11 łącznie premierowych utworów.

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