Anthony Kiedis nie planował pokazywać tego tekstu zespołowi. Tak zaczęła się historia „Under the Bridge”

Anthony Kiedis zapisał „Under the Bridge” jako prywatne rozliczenie z samotnością

Zalążek „Under the Bridge” powstał po 1 sierpnia 1988 roku, gdy Kiedis zerwał z narkotykami. Trzeźwość nie przyniosła mu jednak natychmiastowej ulgi. Wokalista czuł się oddzielony od przyjaciół, rodziny i dawnego życia. Nie miał wtedy partnerki, a wciąż odczuwał też stratę Hillela Slovaka, gitarzysty i przyjaciela ze szkolnych lat, który zmarł w 1988 roku. W notatniku Kiedisa pojawiły się obrazy Los Angeles, jego wzgórz, ulic i budynków, które wydawały mu się bliższe niż ludzie. W tekście miasto staje się jego najbliższym towarzyszem, lecz ten obraz przywołuje również pamięć o uzależnieniu. Autor nie traktował tych słów jak materiału dla zespołu, lecz jak prywatny zapis trudnego etapu.

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Most z „Under the Bridge” przywoływał wspomnienie heroinowego uzależnienia

Tytułowy most nie był wymyśloną dekoracją ani romantycznym punktem na mapie Los Angeles. Kiedis wspominał, że podczas heroinowego uzależnienia trafił pod jeden z mostów w centrum Los Angeles, gdzie handlowano narkotykami. Aby go tam wpuszczono, musiał zostać przedstawiony jako członek miejscowej społeczności. Towarzyszący mu członek gangu powiedział nawet obecnym, że wokalista ma poślubić jego siostrę.

Dla Kiedisa scena ta była symbolem upadku i tego, jak całe jego życie podporządkowała sobie heroina. Wokalista nigdy nie chciał wskazywać dokładnej lokalizacji mostu, ponieważ obawiał się, że fani zaczną go szukać, mimo że okolica nadal mogła być niebezpieczna. W piosence wspomnienie konkretnego miejsca zostało więc przetworzone w szerszą opowieść o izolacji, wstydzie i próbie odzyskania kontroli nad własnym życiem.

Rick Rubin przekonał Kiedisa, by prywatny tekst zamienił w piosenkę Red Hot Chili Peppers

Podczas pracy nad albumem „Blood Sugar Sex Magik” Rick Rubin poprosił Kiedisa, by pokazał mu wszystkie zapisane pomysły, również te niedokończone. Producent znalazł tekst na odwrocie ostatniej strony notatnika w domu wokalisty w Beachwood Canyon. Kiedis uznał go za nieważną notatkę z czasu, gdy trudno odnajdywał się w pierwszych miesiącach trzeźwości.

Rubin poprosił jednak Kiedisa, by zaśpiewał tekst, i od razu usłyszał w nim gotową piosenkę. Kiedis początkowo się opierał, bo uważał, że Red Hot Chili Peppers nie grają tak cichych i emocjonalnie odsłoniętych utworów. Dotychczasową tożsamość grupy budowały przede wszystkim funk, punk, rapowany wokal i żywiołowa energia. Rubin nie chciał wygładzać tekstu ani przerabiać go na typowy utwór zespołu. Przekonywał, że szczerość Kiedisa również powinna wejść do języka Red Hot Chili Peppers.

Muzycy od razu zaakceptowali utwór jako nową piosenkę Red Hot Chili Peppers

Gdy pomysł trafił do Flea i Chada Smitha, obawy wokalisty szybko straciły znaczenie. Muzycy od razu zaakceptowali utwór jako nową piosenkę Red Hot Chili Peppers, choć pierwsza prezentacja była podobno daleka od perfekcji. John Frusciante oparł partię gitary na kontraście między jaśniejszymi i bardziej melancholijnymi akordami. Dzięki temu utwór nie zamienił się w jednostajnie ponurą balladę.

Rozpoznawalne intro gitarowe dodano dopiero po nagraniu zasadniczej wersji utworu. Inżynier Brendan O’Brien połączył dograny później wstęp z wcześniej nagraną wersją utworu, tak aby miejsce łączenia pozostało niesłyszalne. W finale pojawiły się chórki Gail Frusciante i jej znajomych, prowadzące utwór od kameralnego początku do niemal gospelowej kulminacji. „Under the Bridge” był drugim singlem z albumu „Blood Sugar Sex Magik”, wydanego 24 września 1991 roku. Utwór pokazał, że Red Hot Chili Peppers mogą zachować własny charakter także wtedy, gdy punktem wyjścia jest prywatny tekst, którego Kiedis nie chciał nikomu pokazać.

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