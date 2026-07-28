Znamy datę premiery nowych odcinków "Rancza". Prezes TVP zdradził szczegóły

Serial "Ranczo" od lat zajmuje szczególne miejsce w sercach polskich widzów. Produkcja wystartowała na ekranach ponad dwie dekady temu, a dokładnie 5 marca 2006 roku. Właśnie wtedy poznaliśmy historię Lucy Wilskiej, w którą wcieliła się Ilona Ostrowska. Amerykanka polskiego pochodzenia przyjechała do kraju swojej babci, aby obejrzeć pozostawiony jej w spadku dworek. Mimo że nie zakładała dłuższego pobytu, ostatecznie związała swoją przyszłość z Polską.

Ostatni epizod "Rancza" fani zobaczyli pod koniec 2016 roku, co wydawało się ostatecznym pożegnaniem z tą produkcją. Niedługo potem okazało się, że scenarzysta Robert Brutter przygotował koncepcję dalszych losów postaci. Początkowo rozważano stworzenie filmu fabularnego lub słuchowiska, by w końcu zdecydować się na sześcioodcinkowy serial telewizyjny.

Od dłuższego czasu trwają nagrania do nowej odsłony zatytułowanej "Ranczo: Zemsta Wiedźm", która będzie składać się z sześciu części. Pierwotny scenariusz stworzył Andrzej Grembowicz (znany jako Robert Brutter), a po jego śmierci w 2018 roku, tekst zaktualizował jego syn Marcin Grembowicz. W obsadzie zobaczymy ponownie Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka i Artura Barcisia, do których dołączy Daniel Olbrychski. Zagadką pozostaje sposób, w jaki twórcy odniosą się do braku postaci Kusego i Stacha Japycza, których grali zmarli Paweł Królikowski oraz Franciszek Pieczka.

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Tomasz Sygut ujawnia termin premiery "Ranczo: Zemsta Wiedźm" w TVP

Prezes stacji Tomasz Sygut poinformował, że długo wyczekiwana emisja nowych odcinków "Rancza" zaplanowana jest na grudzień tego roku. Szef TVP podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z planu u boku Cezarego Żaka, Artura Barcisia i Marty Chodorowskiej. Ujawniono także, że ekipa znajduje się już na finiszu realizacji materiału do "Ranczo: Zemsta Wiedźm".

Z premierem i prezydentem;) Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu - napisał Tomasz Sygut.

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