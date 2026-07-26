W którym z filmów padł ten tekst? Rozwiąż quiz i rozpoznaj cytaty z "Samych Swoich", "Nie ma mocnych" lub "Kochaj albo rzuć"!

Gdy w 1967 roku na ekrany kin w Polsce trafiła produkcja, zatytułowana Sami Swoi, dość szybko stało się jasne, że polskie kino już nigdy nie będzie takie, jak do tej pory. Komediowy film w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego i według scenariusza, autorstwa Andrzeja Mularczyka z czasem zaczął stawać się niezwykle istotną częścią szeroko pojmowanej polskiej kultury. Po siedmiu latach twórcy zdecydowali się wrócić do świata Kargulów i Pawlaków, a to za sprawą świętującego w tym roku dokładnie pięćdziesiąt lat od premiery projektu Nie ma mocnych, w którym to przedstawione zostały losy kolejnego pokolenia dwóch legendarnych dziś już rodów. Z kolejną, trzecią częścią nie czekano już tak długo i w 1977 roku Kazimierz Pawlak i Władysław Kargul (w tych rolach niezrównani Wacław Kowalski i Władysław Hańcza) w towarzystwie wnuczki Ani (wspaniała Anna Dymna) udali się do Stanów Zjednoczonych.

Gdy wydawało się, że to Kochaj albo rzuć zapamiętamy jako ostatnią odsłonę słynnej serii "zabużańskiej', ta w 2024 roku z trylogii stała się tetralogią. W lutym dwa lata temu do kin trafiła produkcja Sami Swoi. Początek, wyreżyserowana przez Artura Żmijewskiego. To w niej autor skryptów do poprzednich części, sam Pan Mularczyk opisał to, co zadziało się wcześniej, zanim trafiliśmy do świata Samych Swoich.

Świętokrzyskie. Na planie filmu "Sami swoi. Początek" w Muzeum Wsi Kieleckiej

Dopasujesz cytat do filmu ze słynnej "trylogii zabużańskiej"?

Skupy się jednak na trzech pierwszych odsłonach serii. W każdej z nich pojawiają się absolutnie słynne dziś cytaty, a niektórymi z nich posługujemy się nawet w mowie potocznej. Czy dasz radę dopasować w quizie kwestię do danego filmu?

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