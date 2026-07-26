W którym z filmów padł ten tekst? Rozwiąż quiz i rozpoznaj cytaty z "Samych Swoich", "Nie ma mocnych" lub "Kochaj albo rzuć"!

Gdy w 1967 roku na ekrany kin w Polsce trafiła produkcja, zatytułowana Sami Swoi, dość szybko stało się jasne, że polskie kino już nigdy nie będzie takie, jak do tej pory. Komediowy film w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego i według scenariusza, autorstwa Andrzeja Mularczyka z czasem zaczął stawać się niezwykle istotną częścią szeroko pojmowanej polskiej kultury. Po siedmiu latach twórcy zdecydowali się wrócić do świata Kargulów i Pawlaków, a to za sprawą świętującego w tym roku dokładnie pięćdziesiąt lat od premiery projektu Nie ma mocnych, w którym to przedstawione zostały losy kolejnego pokolenia dwóch legendarnych dziś już rodów. Z kolejną, trzecią częścią nie czekano już tak długo i w 1977 roku Kazimierz Pawlak i Władysław Kargul (w tych rolach niezrównani Wacław Kowalski i Władysław Hańcza) w towarzystwie wnuczki Ani (wspaniała Anna Dymna) udali się do Stanów Zjednoczonych.
Gdy wydawało się, że to Kochaj albo rzuć zapamiętamy jako ostatnią odsłonę słynnej serii "zabużańskiej', ta w 2024 roku z trylogii stała się tetralogią. W lutym dwa lata temu do kin trafiła produkcja Sami Swoi. Początek, wyreżyserowana przez Artura Żmijewskiego. To w niej autor skryptów do poprzednich części, sam Pan Mularczyk opisał to, co zadziało się wcześniej, zanim trafiliśmy do świata Samych Swoich.
Dopasujesz cytat do filmu ze słynnej "trylogii zabużańskiej"?
Skupy się jednak na trzech pierwszych odsłonach serii. W każdej z nich pojawiają się absolutnie słynne dziś cytaty, a niektórymi z nich posługujemy się nawet w mowie potocznej. Czy dasz radę dopasować w quizie kwestię do danego filmu?