Który z nich to powiedział: Solejuk, Hadziuk, Pietrek czy Japycz? Tylko prawdziwy fan "Rancza" zdobędzie 10 punktów w tym quizie z cytatów!

Widzowie nie musieli długo czekać, by poznać bohaterów serialu Ranczo, którzy z biegiem czasu, wraz z emisją kolejnych odcinków, okazywali się być szczególnie kluczowi, zwłaszcza, dla komicznej wymowy produkcji. Mowa oczywiście o bywalcach tak kultowej dziś ławeczki! Jej pierwszy skład utworzyli Solejuk (Sylwester Maciejewski), Hadziuk (Bogdan Kalus), Pietrek (Piotr Pręgowski) oraz Jan Japycz (Leon Niemczyk). W drugim sezonie Rancza do tej niezwykle barwnej ekipy dołączył Stach Japycz (w tej roli Franciszek Pieczka), który z czasem zajął miejsce swojego starszego brata (postać Jana zniknęła w 2006 roku, gdy zmarł Niemczyk). Ławeczka była jedna, nie do podrobienia, bywało jednak, że okazjonalnie zasiadali na niej inni mieszkańcy Wilkowyj: policjanty Stasiek, Kusy, Wójt, Witebski czy Fabian Duda. Popularność tego pomysłu i samych bohaterów, którzy zasiadali na ławeczce, przełożyła się na stworzenie projektów pobocznych, w których to właśnie oni znajdowali się w centrum. Mowa o spektaklu teatralnym Smak mamrota i 10-odcinkowym spin-offie Ławeczka w Unii, stworzonym z okazji 10-lecia dołączenia Polski do Unii Europejskiej.

Pamiętacie Pietrka z "Ranczo"? Nieźle się zmienił!

Dopasuj frazę do bohatera ławeczki! Podołasz w quizie?

Na ławeczce przeprowadzonych zostało wiele, wiele rozmów, mniej lub bardziej poważnych. W ich trakcie Solejuk, Hadziuk, Pietrek, Jan i Stach Japycz wypowiedzieli wiele życiowych mądrości.

Sprawdź, czy dopasujesz tekst do bohatera - czas na quiz!

Który z bywalców ławeczki to powiedział? Quiz z kultowych cytatów z "Rancza" Pytanie 1 z 10 Który z bywalców ławeczki to powiedział? "Panie władzo, ja jestem niewinny jak dziewica!" Solejuk Hadziuk Pieterk Jan Japych Stach Japycz Następne pytanie