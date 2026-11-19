Quiz z serii "Igrzyska śmierci". Co pamiętasz z poprzednich filmów?

Od razu wyjaśniamy, że przygotowany przez nas quiz bazuje wyłącznie na kinowych adaptacjach "Igrzysk śmierci" i pomija detale znane tylko z literackich pierwowzorów. Wszystkie zagadnienia dotyczą filmów, które zdążyły już trafić na ekrany, dlatego wątki z "Wschodu słońca w dniu dożynek" wykorzystamy przy innej okazji.

"Igrzyska śmierci". Jak dobrze pamiętasz poprzednie filmy z serii? Pytanie 1 z 22 Który kwiat był domeną Coriolanusa Snowa? Czerwona róża Biała róża Żółta róża Następne pytanie

"Igrzyska śmierci" po kolei. W jakiej kolejności oglądać wszystkie filmy z serii?

Osobom, które dopiero planują pierwsze spotkanie z uniwersum państwa Panem, najlepiej polecić oglądanie poszczególnych części zgodnie z datami ich kinowych premier:

"Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1", "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2", "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".

Widzowie decydujący się na powtórny seans całej serii mogą natomiast ułożyć filmy według chronologii wydarzeń, rozpoczynając maraton od "Ballady ptaków i węży".

O czym jest film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"? Fabuła

Akcja produkcji rozgrywa się wiele lat przed historią ukazaną w pierwszych "Igrzyskach śmierci" i skupia się na postaci młodego Haymitcha Abernathy'ego. Bohater zostaje wylosowany do walki w najbardziej krwawej odsłonie Głodowych Igrzysk w dziejach, co oznacza przymusową rozłąkę z bliskimi, przyjaciółmi oraz ukochaną. Na śmiertelnie niebezpiecznej arenie każdy kolejny dzień może okazać się dla niego ostatnim. Walka o przetrwanie wymaga od chłopaka nie tylko pokonania pozostałych uczestników, lecz także przeciwstawienia się bezwzględnemu systemowi, który od dekad pozbawia obywateli nadziei. Choć zasady zakładają, że przeżyć może wyłącznie jedna osoba, Haymitch szybko rozumie, że największą siłę daje człowiekowi cel, o który warto walczyć.

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