Quiz o filmie "Vinci". Przypomnij sobie tę kultową produkcją od Juliusza Machulskiego

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-15 10:34

Ponad dwie dekady temu do kin trafił film "Vinci" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Produkcja łączy w sobie błyskotliwy humor, wartką akcję, a także szczyptę kryminalnej intrygi. To film kultowy, który nic nie traci na swojej popularności. Postanowiliśmy więc stworzyć quiz dotyczący tego kultowego dzieła.

Vinci
Autor: AKPA

Quiz o filmie Vinci. Sprawdź swoją wiedzę

To bez wątpienia jeden z najpopularniejszych filmów Juliusza Machulskiego. We wrześniu 2004 roku premierę miał Vinci, świetna komedia kryminalna. W produkcji główne role zagrali: Robert Więckiewicz i Borys Szyc

Pierwszy z nich wcielił się w postać Cumy, który wychodzi z więzienia i chce ukraść obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Ma mu w tym pomóc Julian, jego przyjaciel. Jest tylko jeden mały problem: kiedy Cuma odsiaduje wyrok, Julian zostaje... policjantem. 

Z kolei całą sprawę usiłuje rozwiązać komisarz Łukasz Wilk, którego zagrał Marcin Dorociński. 

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Film Vinci okazał się dość sporym sukcesem. Zdobył także uznanie ze strony krytyków. Chociaż od premiery minęły już dwie dekady, to produkcja nie traci na swojej popularności. 

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W związku z tym postanowiliśmy stworzyć quiz dotyczące tego filmu. Składa się on z dziesięciu pytań. Fani produkcji z pewnością bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.

Rozwiąż nasz quiz:

Jak dobrze pamiętasz kultowy film "Vinci" Juliusza Machulskiego? Sprawdź swoją wiedzę!
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