Quiz o filmie Vinci. Sprawdź swoją wiedzę
To bez wątpienia jeden z najpopularniejszych filmów Juliusza Machulskiego. We wrześniu 2004 roku premierę miał Vinci, świetna komedia kryminalna. W produkcji główne role zagrali: Robert Więckiewicz i Borys Szyc.
Pierwszy z nich wcielił się w postać Cumy, który wychodzi z więzienia i chce ukraść obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Ma mu w tym pomóc Julian, jego przyjaciel. Jest tylko jeden mały problem: kiedy Cuma odsiaduje wyrok, Julian zostaje... policjantem.
Z kolei całą sprawę usiłuje rozwiązać komisarz Łukasz Wilk, którego zagrał Marcin Dorociński.
Film Vinci okazał się dość sporym sukcesem. Zdobył także uznanie ze strony krytyków. Chociaż od premiery minęły już dwie dekady, to produkcja nie traci na swojej popularności.
W związku z tym postanowiliśmy stworzyć quiz dotyczące tego filmu. Składa się on z dziesięciu pytań. Fani produkcji z pewnością bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.