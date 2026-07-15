Quiz o filmie Vinci. Sprawdź swoją wiedzę

To bez wątpienia jeden z najpopularniejszych filmów Juliusza Machulskiego. We wrześniu 2004 roku premierę miał Vinci, świetna komedia kryminalna. W produkcji główne role zagrali: Robert Więckiewicz i Borys Szyc.

Pierwszy z nich wcielił się w postać Cumy, który wychodzi z więzienia i chce ukraść obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Ma mu w tym pomóc Julian, jego przyjaciel. Jest tylko jeden mały problem: kiedy Cuma odsiaduje wyrok, Julian zostaje... policjantem.

Z kolei całą sprawę usiłuje rozwiązać komisarz Łukasz Wilk, którego zagrał Marcin Dorociński.

Borys Szyc o piciu i ćpaniu w Warszawiance i walce z uzależnieniami / "Mellina" #31

Film Vinci okazał się dość sporym sukcesem. Zdobył także uznanie ze strony krytyków. Chociaż od premiery minęły już dwie dekady, to produkcja nie traci na swojej popularności.

W związku z tym postanowiliśmy stworzyć quiz dotyczące tego filmu. Składa się on z dziesięciu pytań. Fani produkcji z pewnością bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.

Rozwiąż nasz quiz:

Jak dobrze pamiętasz kultowy film "Vinci" Juliusza Machulskiego? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 Od kogo Cuma dostaje zlecenie na kradzież "Damy z łasiczką"? Od Hagena Od Grubego Od Helmuta Następne pytanie