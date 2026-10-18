Pamiętasz film "Vabank"? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

Jan Machulski to jeden z najważniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Śladami ojca poszedł także Juliusz Machulski, który jednak zamiast aktorstwem zajął się reżyserią. Filmowiec zadebiutował w 1981 roku, już rok po obronie dyplomu na Wydziale Reżyserii Filmowej w PWSFTviT w Łodzi, komedią kryminalną, utrzymaną w stylu retro, Vabank. Pomysł na produkcję zrodził się w głowie Machulskiego już w czasach, gdy był studentem, a wzorem dla głównego bohatera, Henryka Kwinty, w rolę którego zresztą wcielił się później Jan Machulski, stała się autentyczna postać Stanisława Cichockiego, znanego także jako „Szpicbródka”. Pierwszy zarys scenariusza powstał już w 1977 roku i choć Machulski nie miał zbyt dużych nadziei na jego zrealizowanie, to pomysł przypał do gustu Zespołowi Filmowemu „Kadr”. Zdjęcia do produkcji miały miejsce w 1981 roku, a ta trafiła do polskich kin dokładnie 1 marca 1982 roku i osiągnęła bardzo duży sukces komercyjny, dziś także postrzega się ją jako szczególną dla rodzimej kinematografii.

Grób Jana Machulskiego. Niezapomniani

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