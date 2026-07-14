Czy znasz polskie przysłowia o zwierzętach? To quiz dla miłośników mowy!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-14 15:32

Przysłowia i różnego rodzaju porzekadła to naprawdę zręczne środki stylistyczne, za pomocą których możemy oddać coś, na co czasem brak nam typowych słów. Przy swojej metaforycznej budowie odnoszą się one do historii, pór roku, pieniędzy, miłości, roślin, zdrowia, czy... zwierząt! Znasz najsłynniejsze powiedzonka ze zwierzakami w roli głównej? Sprawdź to!

Konie
Autor: Pixabay.com

Bywają takie sytuacje, gdy człowiekowi brak jest słów, a daną sytuację dużo lepiej można oddać za pomocą jakiegoś powiedzonka, cytatu, metafory, przenośni, ale też przysłów i porzekadeł. Ostatnie z wymienionych mają w naszym kraju już naprawdę długą historię i mimo tego, że język rozwija się, zmienia, to te wydają się być nadal niezwykle aktualne i pasujące do przeróżnych sytuacji. Polki i Polacy chętnie używają przysłów, nawet nie zawsze rozumiejąc czy znając ich prawidłowe znaczenie. Różne porzekadła są nam przekazywane tak naprawdę już od małego, a ich nauka kontynuowana również w czasach szkolnych - z pewnością wielu i wiele z Was miało nawet do czynienia z kartkówkami ze znajomości polskich przysłów. Te mogą wykorzystywać symboliczne czy metaforyczne znaczenie chociażby finansów, pór roku, miesięcy, miejsc, członków rodziny, jedzenia, napojów, roślin, przyrody dawnych czasów (pamiętajmy o przysłowiach ludowych) czy zwierząt!

PORANEK - Szaman

Przysłowia o zwierzętach - sprawdź, czy znasz dziesiątkę!

Zdaje się, że przysłowia i powiedzonka o zwierzętach cieszą się w naszym kraju szczególną popularnością i są naprawdę często używane, nawet w codziennej mowie. Czas więc na test! Czy na pewno znasz te najsłynniejsze polskie porzekadła ze zwierzakami w roli głównej?

Sprawdź w quizie!

Dokończysz najsłynniejsze przysłowia o zwierzętach? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę
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Mellina
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