Czy znasz polskie przysłowia o zwierzętach? To quiz dla miłośników mowy!

Bywają takie sytuacje, gdy człowiekowi brak jest słów, a daną sytuację dużo lepiej można oddać za pomocą jakiegoś powiedzonka, cytatu, metafory, przenośni, ale też przysłów i porzekadeł. Ostatnie z wymienionych mają w naszym kraju już naprawdę długą historię i mimo tego, że język rozwija się, zmienia, to te wydają się być nadal niezwykle aktualne i pasujące do przeróżnych sytuacji. Polki i Polacy chętnie używają przysłów, nawet nie zawsze rozumiejąc czy znając ich prawidłowe znaczenie. Różne porzekadła są nam przekazywane tak naprawdę już od małego, a ich nauka kontynuowana również w czasach szkolnych - z pewnością wielu i wiele z Was miało nawet do czynienia z kartkówkami ze znajomości polskich przysłów. Te mogą wykorzystywać symboliczne czy metaforyczne znaczenie chociażby finansów, pór roku, miesięcy, miejsc, członków rodziny, jedzenia, napojów, roślin, przyrody dawnych czasów (pamiętajmy o przysłowiach ludowych) czy zwierząt!

PORANEK - Szaman

Przysłowia o zwierzętach - sprawdź, czy znasz dziesiątkę!

Zdaje się, że przysłowia i powiedzonka o zwierzętach cieszą się w naszym kraju szczególną popularnością i są naprawdę często używane, nawet w codziennej mowie. Czas więc na test! Czy na pewno znasz te najsłynniejsze polskie porzekadła ze zwierzakami w roli głównej?

Sprawdź w quizie!

Dokończysz najsłynniejsze przysłowia o zwierzętach? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 10 Uzupełnij przysłowie: "Gdyby kózka nie skakała, to by... nie złamała" Rączki Nóżki Paluszka Następne pytanie