"Ponowne zaślubiny cesarzowej" na Disney+. Kiedy finał i ile odcinków ma serial?

Fabuła serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" na Disney+

Scenariusz produkcji "Ponowne zaślubiny cesarzowej" powstał na bazie bijącego rekordy popularności webtoonu NAVER o identycznym tytule. Akcja rozgrywa się w czasach rosnących w całym państwie niepokojów, którym towarzyszy rozpad relacji małżeńskiej Navier oraz Sovieshu. Władca Wschodniego Królestwa obdarza uczuciem zbiegłą niewolnicę i jest gotów na wszystko, aby zdobyć jej względy. Chcąca zachować swoją godność cesarzowa przystaje na żądania męża, stawiając jednak twardy warunek. Kobieta domaga się prawa do ponownego zamążpójścia, a jej wybrankiem zostaje rywal dotychczasowego małżonka, czyli książę koronny Heinrey z Zachodniego Królestwa. To wydarzenie staje się punktem wyjścia dla opowieści pełnej żalu, pożądania i miłości, która stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego państwa, podczas gdy główna bohaterka toczy bój o odzyskanie należnej jej władzy oraz pozycji.

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"Ponowne zaślubiny cesarzowej". Obsada i twórcy koreańskiego hitu

Główne kreacje aktorskie w produkcji stworzyli Shin Mina wcielająca się w cesarzową Navier oraz Ju Jihoon, który zagrał cesarza Sovieshu. Na ekranie partnerują im Lee Jongsuk w roli księcia koronnego Heinreya, a także Lee Seyoung występująca jako zbiegła niewolnica Rashta. Za przeniesienie tej historii na ekran odpowiadają scenarzyści Yeoh Geena i Hyun Choongyeol, natomiast na fotelu reżysera zasiadł Cho Suwon, mający w swoim dorobku takie tytuły jak "Still 17" czy "Pinocchio".

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Ile odcinków ma serial "Ponowne zaślubiny cesarzowej"? Harmonogram premier

Pierwszy sezon produkcji "Ponowne zaślubiny cesarzowej" zamknie się w dziesięciu odcinkach. Widzowie platformy Disney+ mogli obejrzeć pierwsze cztery epizody w dniu premiery 3 listopada, natomiast wielki finał historii zostanie udostępniony jeszcze przed końcem bieżącego miesiąca. Poniżej przedstawiamy szczegółowy kalendarz udostępniania poszczególnych części serialu.

1. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 3 listopada,

2. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 3 listopada,

3. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 3 listopada,

4. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 3 listopada,

5. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 11 listopada,

6. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 11 listopada,

7. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 18 listopada,

8. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 19 listopada,

9. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 25 listopada,

10. odcinek serialu "Ponowne zaślubiny cesarzowej" - 25 listopada.

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