Open'er Festival 2026. Pełny harmonogram sobotnich koncertów. Godziny występów 4 lipca

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-03 18:29

Festiwal Open'er to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Europie, co roku przyciągające tłumy. Tegoroczna edycja, odbywająca się na początku lipca, dobiega końca. Co zaplanowano na czwarty, finałowy dzień? Prezentujemy listę artystów oraz szczegółowy rozkład jazdy na sobotę, 4 lipca 2026 roku.

Czas zakończyć Open'er Festival 2026. Kto wystąpi w Gdyni?

Open'er Festival niezmiennie utrzymuje status kluczowego i niezwykle cenionego wydarzenia muzycznego w naszym kraju. Gdynia co roku gości potężne tłumy fanów, gotowych na występy czołowych polskich twórców oraz wielkich, międzynarodowych sław. Tegoroczna edycja oczywiście nie zawiodła pod tym względem. Na scenach znów oglądamy topowych artystów. Jednak przed nami finał imprezy. Zastanawiasz się, kto zagra w sobotę i o której godzinie? Poznaj dokładny program czwartego dnia Open'er Festival 2026.

ZOBACZ TAKŻE: Nick Cave porwał publiczność na Open’er Festival 2026! Niewiarygodne, co artysta zrobił z publicznością!

Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 4. Szczegółowy harmonogram koncertów (4 lipca)

Kto wystąpi ostatniego dnia Open'er Festival 2026? Przedstawiamy pełen rozkład jazdy na wszystkich scenach podczas ostatniego dnia tegorocznej imprezy.

Orange Main Stage

  • 18:15 – Addison Rae
  • 20:00 – Teddy Swims
  • 22:15 – Jennie
  • 00:30 – Peggy Gou

Tent Stage

  • 17:00 – Sokół
  • 19:00 – LP
  • 21:15 – Jade
  • 23:30 – PinkPantheress
  • 01:30 – Tomora

Alter Stage

  • 17:45 – Koza & Kuba Więcek
  • 19:15 – Luvcat
  • 23:00 – Lordofon
  • 02:00 – Horségirl

Flow Stage

  • 18:30 – René
  • 20:30 – Sadie Jean
  • 22:00 – Omasta
  • 00:15 – Łaszewo

Godziny otwarcia bramek na Open'er Festival 2026 w sobotę

Jak informują organizatorzy festiwalu, w sobotę, 4 lipca, bramy na Lotnisku Gdynia-Kosakowo otworzą się punktualnie o 15:30. Zabawa potrwa aż do godziny 3:30 w nocy. Należy mieć na uwadze, że wstęp warunkuje wcześniejsza, osobista wymiana biletu na specjalną opaskę w punktach obsługi. Wszyscy festiwalowicze dostaną także przewodnik z niezbędnymi wskazówkami dotyczącymi imprezy.

Artysta Teddy Swims na grafice Open'er Festival 2026. O harmonogramie koncertów przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 20