Open'er Festival 2026. Pełny harmonogram sobotnich koncertów. Godziny występów 4 lipca

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Czas zakończyć Open'er Festival 2026. Kto wystąpi w Gdyni?
Open'er Festival niezmiennie utrzymuje status kluczowego i niezwykle cenionego wydarzenia muzycznego w naszym kraju. Gdynia co roku gości potężne tłumy fanów, gotowych na występy czołowych polskich twórców oraz wielkich, międzynarodowych sław. Tegoroczna edycja oczywiście nie zawiodła pod tym względem. Na scenach znów oglądamy topowych artystów. Jednak przed nami finał imprezy. Zastanawiasz się, kto zagra w sobotę i o której godzinie? Poznaj dokładny program czwartego dnia Open'er Festival 2026.
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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 4. Szczegółowy harmonogram koncertów (4 lipca)
Kto wystąpi ostatniego dnia Open'er Festival 2026? Przedstawiamy pełen rozkład jazdy na wszystkich scenach podczas ostatniego dnia tegorocznej imprezy.
Orange Main Stage
- 18:15 – Addison Rae
- 20:00 – Teddy Swims
- 22:15 – Jennie
- 00:30 – Peggy Gou
Tent Stage
- 17:00 – Sokół
- 19:00 – LP
- 21:15 – Jade
- 23:30 – PinkPantheress
- 01:30 – Tomora
Alter Stage
- 17:45 – Koza & Kuba Więcek
- 19:15 – Luvcat
- 23:00 – Lordofon
- 02:00 – Horségirl
Flow Stage
- 18:30 – René
- 20:30 – Sadie Jean
- 22:00 – Omasta
- 00:15 – Łaszewo
Godziny otwarcia bramek na Open'er Festival 2026 w sobotę
Jak informują organizatorzy festiwalu, w sobotę, 4 lipca, bramy na Lotnisku Gdynia-Kosakowo otworzą się punktualnie o 15:30. Zabawa potrwa aż do godziny 3:30 w nocy. Należy mieć na uwadze, że wstęp warunkuje wcześniejsza, osobista wymiana biletu na specjalną opaskę w punktach obsługi. Wszyscy festiwalowicze dostaną także przewodnik z niezbędnymi wskazówkami dotyczącymi imprezy.