Open'er Festival 2026. Pełny harmonogram sobotnich koncertów. Godziny występów 4 lipca

Czas zakończyć Open'er Festival 2026. Kto wystąpi w Gdyni?

Open'er Festival niezmiennie utrzymuje status kluczowego i niezwykle cenionego wydarzenia muzycznego w naszym kraju. Gdynia co roku gości potężne tłumy fanów, gotowych na występy czołowych polskich twórców oraz wielkich, międzynarodowych sław. Tegoroczna edycja oczywiście nie zawiodła pod tym względem. Na scenach znów oglądamy topowych artystów. Jednak przed nami finał imprezy. Zastanawiasz się, kto zagra w sobotę i o której godzinie? Poznaj dokładny program czwartego dnia Open'er Festival 2026.

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 4. Szczegółowy harmonogram koncertów (4 lipca)

Kto wystąpi ostatniego dnia Open'er Festival 2026? Przedstawiamy pełen rozkład jazdy na wszystkich scenach podczas ostatniego dnia tegorocznej imprezy.

Orange Main Stage

18:15 – Addison Rae

20:00 – Teddy Swims

22:15 – Jennie

00:30 – Peggy Gou

Tent Stage

17:00 – Sokół

19:00 – LP

21:15 – Jade

23:30 – PinkPantheress

01:30 – Tomora

Alter Stage

17:45 – Koza & Kuba Więcek

19:15 – Luvcat

23:00 – Lordofon

02:00 – Horségirl

Flow Stage

18:30 – René

20:30 – Sadie Jean

22:00 – Omasta

00:15 – Łaszewo

Godziny otwarcia bramek na Open'er Festival 2026 w sobotę

Jak informują organizatorzy festiwalu, w sobotę, 4 lipca, bramy na Lotnisku Gdynia-Kosakowo otworzą się punktualnie o 15:30. Zabawa potrwa aż do godziny 3:30 w nocy. Należy mieć na uwadze, że wstęp warunkuje wcześniejsza, osobista wymiana biletu na specjalną opaskę w punktach obsługi. Wszyscy festiwalowicze dostaną także przewodnik z niezbędnymi wskazówkami dotyczącymi imprezy.