Open'er Festival 2026. Harmonogram trzeciego dnia koncertów. Kto wystąpi 3 lipca?

Gdynia gości Open'er Festival 2026

Open'er Festival od długiego czasu utrzymuje pozycję czołowego polskiego wydarzenia muzycznego, gromadząc co roku gigantyczną publiczność. Dziesiątki tysięcy fanów zjeżdżają na Pomorze, aby podziwiać popisy uznanych krajowych i międzynarodowych gwiazd. Tegoroczna edycja podtrzymuje tę świetną tradycję, oferując występy znakomitych artystów. Przedstawiamy szczegółową rozpiskę koncertów zaplanowanych na piątek.

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Zalia - On Air Music Awards 2026

Harmonogram i godziny koncertów na Open'er Festival 2026 w piątek, 3 lipca

Tak przedstawia się kompletny plan występów na wszystkich festiwalowych scenach, przygotowany na trzeci dzień Open'era.

Orange Main Stage

19:00 – Slowdive

21:00 – The Cure

00:30 – Martin Garrix

Tent Stage

17:00 – Zalia

18:30 – Kaz Bałagane

20:15 – Oki

23:30 – Ethel Cain

01:45 – Sofi Tukker

Alter Stage

16:45 – Coals

18:15 – Anna Calvi

19:50 – Panda Bear & Sonic Boom

22:45 – Bokka

01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Flow Stage

17:45 – Hyphen Dash

20:10 – Just Mustard

22:45 – Sw@da & Niczos

00:30 – Jehnny Beth

Kiedy otwierają się bramy Open'er Festival 2026 trzeciego dnia?

Organizatorzy informują, że w piątek teren Lotniska Gdynia-Kosakowo będzie dostępny dla publiczności od godziny 15:30. Zabawa potrwa aż do 3:30 w nocy. Ważne przypomnienie dla wszystkich przybywających: przed wejściem należy osobiście zamienić bilet na specjalną opaskę w punktach obsługi. Wraz z opaską uczestnicy otrzymają praktyczny informator z najważniejszymi festiwalowymi wskazówkami.