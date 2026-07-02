Open'er Festival 2026. Harmonogram trzeciego dnia koncertów. Kto wystąpi 3 lipca?

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Gdynia gości Open'er Festival 2026
Open'er Festival od długiego czasu utrzymuje pozycję czołowego polskiego wydarzenia muzycznego, gromadząc co roku gigantyczną publiczność. Dziesiątki tysięcy fanów zjeżdżają na Pomorze, aby podziwiać popisy uznanych krajowych i międzynarodowych gwiazd. Tegoroczna edycja podtrzymuje tę świetną tradycję, oferując występy znakomitych artystów. Przedstawiamy szczegółową rozpiskę koncertów zaplanowanych na piątek.
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Harmonogram i godziny koncertów na Open'er Festival 2026 w piątek, 3 lipca
Tak przedstawia się kompletny plan występów na wszystkich festiwalowych scenach, przygotowany na trzeci dzień Open'era.
Orange Main Stage
- 19:00 – Slowdive
- 21:00 – The Cure
- 00:30 – Martin Garrix
Tent Stage
- 17:00 – Zalia
- 18:30 – Kaz Bałagane
- 20:15 – Oki
- 23:30 – Ethel Cain
- 01:45 – Sofi Tukker
Alter Stage
- 16:45 – Coals
- 18:15 – Anna Calvi
- 19:50 – Panda Bear & Sonic Boom
- 22:45 – Bokka
- 01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
Flow Stage
- 17:45 – Hyphen Dash
- 20:10 – Just Mustard
- 22:45 – Sw@da & Niczos
- 00:30 – Jehnny Beth
Kiedy otwierają się bramy Open'er Festival 2026 trzeciego dnia?
Organizatorzy informują, że w piątek teren Lotniska Gdynia-Kosakowo będzie dostępny dla publiczności od godziny 15:30. Zabawa potrwa aż do 3:30 w nocy. Ważne przypomnienie dla wszystkich przybywających: przed wejściem należy osobiście zamienić bilet na specjalną opaskę w punktach obsługi. Wraz z opaską uczestnicy otrzymają praktyczny informator z najważniejszymi festiwalowymi wskazówkami.