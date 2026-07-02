Open'er Festival 2026. Harmonogram trzeciego dnia koncertów. Kto wystąpi 3 lipca?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-02 16:09

Open'er Festival od lat pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie, przyciągając do Gdyni tłumy miłośników muzyki. Na początku lipca na trójmiejskich scenach tradycyjnie goszczą zarówno światowe sławy, jak i czołówka rodzimych artystów. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się rozkład jazdy na 3 lipca 2026 roku. Kto pojawi się przed festiwalową publicznością podczas trzeciego dnia zabawy?

Gdynia gości Open'er Festival 2026

Open'er Festival od długiego czasu utrzymuje pozycję czołowego polskiego wydarzenia muzycznego, gromadząc co roku gigantyczną publiczność. Dziesiątki tysięcy fanów zjeżdżają na Pomorze, aby podziwiać popisy uznanych krajowych i międzynarodowych gwiazd. Tegoroczna edycja podtrzymuje tę świetną tradycję, oferując występy znakomitych artystów. Przedstawiamy szczegółową rozpiskę koncertów zaplanowanych na piątek.

ZOBACZ TAKŻE: The Cure na Open'er Festival 2026 będzie transmitowane w telewizji! O której i gdzie oglądać?

Zalia - On Air Music Awards 2026

Harmonogram i godziny koncertów na Open'er Festival 2026 w piątek, 3 lipca

Tak przedstawia się kompletny plan występów na wszystkich festiwalowych scenach, przygotowany na trzeci dzień Open'era.

Orange Main Stage

  • 19:00 – Slowdive
  • 21:00 – The Cure
  • 00:30 – Martin Garrix

Tent Stage

  • 17:00 – Zalia
  • 18:30 – Kaz Bałagane
  • 20:15 – Oki
  • 23:30 – Ethel Cain
  • 01:45 – Sofi Tukker

Alter Stage

  • 16:45 – Coals
  • 18:15 – Anna Calvi
  • 19:50 – Panda Bear & Sonic Boom
  • 22:45 – Bokka
  • 01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Flow Stage

  • 17:45 – Hyphen Dash
  • 20:10 – Just Mustard
  • 22:45 – Sw@da & Niczos
  • 00:30 – Jehnny Beth

Kiedy otwierają się bramy Open'er Festival 2026 trzeciego dnia?

Organizatorzy informują, że w piątek teren Lotniska Gdynia-Kosakowo będzie dostępny dla publiczności od godziny 15:30. Zabawa potrwa aż do 3:30 w nocy. Ważne przypomnienie dla wszystkich przybywających: przed wejściem należy osobiście zamienić bilet na specjalną opaskę w punktach obsługi. Wraz z opaską uczestnicy otrzymają praktyczny informator z najważniejszymi festiwalowymi wskazówkami.

Raper Oki z fryzurą w kolce na plakacie Open'er Festival 2026. O harmonogramie koncertów przeczytasz na EskaRock.
Galeria zdjęć 30