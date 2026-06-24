Serial "Ranczo" wciąż elektryzuje widzów. Quiz wiedzy o kultowej ławeczce w Wilkowyjach

Pewne produkcje telewizyjne wywołują natychmiastowy uśmiech i budzą spory sentyment po wielu latach. Tytułowa miejscowość błyskawicznie ożywa w głowach widzów wraz z pierwszymi taktami muzyki ze słynnej czołówki. Życie bohaterów toczy się blisko dworku, parafii oraz sklepu, gdzie nikt nie potrafi utrzymać absolutnie żadnej tajemnicy.

Hitowa produkcja gościła w ramówce Telewizji Polskiej przez równo dekadę i była emitowana od 2006 do 2016 roku. Widzowie otrzymali w sumie dziesięć pełnych sezonów, co dało ostatecznie imponujący wynik stu trzydziestu zrealizowanych epizodów. Ten potężny zbiór to ważny fragment rodzimej popkultury.

Fenomen serialu "Ranczo". Konflikt wójta i księdza z Lucy w tle

Początkiem wszystkiego była podróż Lucy ze Stanów Zjednoczonych, która niespodziewanie odziedziczyła zrujnowaną nieruchomość. Kobieta planowała krótki pobyt, jednak osiadła w okolicy na stałe i całkowicie zmieniła dynamikę wsi. Na ekranie regularnie iskrzyło na linii wójt i proboszcz, choć w obie te skrajnie różne role wcielił się jeden aktor. Sąsiedzkie spory oraz błyskawicznie rozchodzące się plotki mieszały tam codzienność z komedią, przez co odbiorcy tak bardzo polubili cały format. Produkcja ma wkrótce zyskać kontynuację, a ekipa zdążyła już wejść na plan zdjęciowy.

Pamiętacie Pietrka z "Ranczo"? Nieźle się zmienił!

Solejuk, Hadziuk, Pietrek i Japycz. Najsłynniejsza ławeczka w Wilkowyjach

Centralnym punktem wymiany opinii we wsi było proste, drewniane siedzisko umiejscowione pod lokalnym sklepem spożywczym. Przesiadywali tam głównie Solejuk, Hadziuk, Pietrek oraz Japycz, którzy przy tanich trunkach rozmawiali o świecie. Ci konkretni mężczyźni nieustannie analizowali poczynania swoich sąsiadów z dużą dawką swojskiej filozofii i humoru. Dla ogromnej grupy sympatyków formatu to ich bezpośrednie dyskusje stanowiły absolutny fundament każdego emitowanego odcinka.

Przekonaj się, czy nadal doskonale kojarzysz członków słynnego sklepowego gremium z telewizyjnego ekranu. Wypełnienie przygotowanego przez nas quizu błyskawicznie udowodni, czy twoja wiedza rzeczywiście zasługuje na maksymalną liczbę punktów i miano prawdziwego fana.