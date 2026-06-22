Drowning Pool w Polsce już za chwilę! Legenda Nu-Metalu rozgrzeje Bielsko-Białą - sprawdź szczegóły

Drowning Pool to zespół, który na stałe zapisał się w historii nu-metalu. Ich charakterystyczne brzmienie i charyzmatyczne występy na żywo przyciągały tłumy fanów na całym świecie. Mimo upływu lat, Drowning Pool wciąż pozostaje w doskonałej formie, a ich koncerty to prawdziwy wulkan energii. Możemy spodziewać się, że w Bielsku-Białej dadzą z siebie wszystko, serwując publiczności niezapomniane widowisko. Jeśli jesteś fanem mocnych brzmień i chcesz przeżyć prawdziwą koncertową petardę, to ten występ jest obowiązkowy!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Drowning Pool w Bielsku-Białej – Kiedy i Gdzie?

Dla wszystkich, którzy nie mogą się doczekać występu legendy nu-metalu, mamy konkretne informacje. Drowning Pool wystąpi 24 czerwca 2026 roku w Bielsku-Białej. Miejscem koncertu będzie legendarny klub Rudeboy, znany z organizacji wielu rockowych i metalowych wydarzeń. Przygotujcie się na niezapomniany wieczór w klimatycznym miejscu!

Czasówka:

18:30 Drzwi

19:30 - 20:10 - Sunborn

20:30 - Drowning Pool

Koncert Drowning Pool – Bilety. Gdzie Kupić i Kiedy Rusza Sprzedaż?

Chcecie być częścią tego wyjątkowego wydarzenia? Bilety na koncert Drowning Pool w Bielsku-Białej są już dostępne! Możecie je nabyć online za pośrednictwem dwóch platform:

Na stronie organizatora, Knock Out Productions - tutaj znajdziecie druki kolekcjonerskie, idealne dla fanów zbierających pamiątki.

Ebilet - popularny serwis z biletami na różnorodne wydarzenia.

Nie zwlekajcie z zakupem, bo najlepsze miejscówki znikają w mgnieniu oka! Zapewnijcie sobie wejściówkę na to nu-metalowe święto już dziś!