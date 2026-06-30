Open'er Festival 2026 - harmonogram drugiego dnia. Godziny koncertów 2 lipca

Open’er Festival 2026 przyciąga tłumy fanów muzyki

Open’er Festival to absolutny top krajowych wydarzeń muzycznych, na który ściągają ogromne rzesze słuchaczy. Rokrocznie na pomorskich scenach pojawiają się nie tylko największe nazwiska rodzimej branży, ale również zagraniczne ikony, a cała impreza ma status niemal kultowej. Edycja zaplanowana na 2026 rok ponownie zagwarantuje uczestnikom niezapomniane wrażenia nad polskim morzem. Warto zapoznać się z tym, jacy dokładnie muzycy zagrają w festiwalowy czwartek oraz w jakich porach pojawią się przed publicznością.

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Kto wystąpi na Open'er Festival 2 lipca? Harmonogram godzinowy

Poniżej znajduje się kompletne zestawienie czwartkowych występów, z uwzględnieniem szczegółowego podziału na wszystkie festiwalowe sceny podczas tegorocznego muzycznego święta.

Orange Main Stage

17:00 – Sobel

19:00 – Halsey

22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds

00:45 – Calvin Harris

Tent Stage

16:50 – Ralph Kaminski

18:30 – Audrey Nuna

20:50 – IDLES

22:30 – Reneé Rapp

00:15 – Clipse

Alter Stage

17:10 – Pixy

19:30 – Don West

21:20 – Kasia Sienkiewicz

23:30 – Daria ze Śląska

01:45 – Bassvictim

Flow Stage

18:00 – Błoto

20:20 – supermodel

23:00 – Klawo

00:30 – maks.tachasiuk

O której otwierają bramy na Open'er Festival 2026 w czwartek?

Przedstawiciele odpowiedzialni za przygotowanie gdyńskiej imprezy poinformowali, że w czwartek 2 lipca wejście na teren Lotniska Gdynia-Kosakowo ruszy punktualnie o godzinie 15:30. Od tego momentu festiwalowicze będą mieli możliwość przebywania na obszarze wydarzenia, który pozostanie otwarty dla wszystkich gości aż do godziny 3:30 w nocy. Należy pamiętać o wcześniejszej wizycie w dedykowanych punktach, gdzie każdorazowo trzeba samodzielnie wymienić wejściówkę na specjalną opaskę na nadgarstek. Dodatkowo każda osoba biorąca udział w zabawie dostanie praktyczny przewodnik z najważniejszymi festiwalowymi informacjami.

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