Kultowe cytaty. Potrafisz odróżnić, co powiedział Maciej Stuhr w "Chłopakach nie płaczą", a co w "Poranku kojota"?

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-30 13:26

Wybierając kultowe polskie komedie z ostatnich trzech dekad, nie sposób pominąć dwóch produkcji, za które odpowiada Olaf Lubaszenko. Są to naturalnie "Chłopaki nie płaczą" oraz "Poranek kojota". Obydwa te tytuły obfitują w kwestie, które na stałe zapisały się w historii kinematografii.

Chłopaki nie płaczą, Poranek kojota
Autor: Materiały prasowe x-news

Quiz. To cytat z Chłopaki nie płaczą czy Poranku kojota?

Chłopaki nie płaczą i Poranek kojota to kultowe komedie, które na stałe wpisały się w historię polskiej kinematografii. Obie produkcje wyreżyserował aktor Olaf Lubaszenko, który zadebiutował w nowej dla siebie roli w 1997 za sprawą Sztosu

Najpierw na ekrany kin trafiły Chłopaki...: w głównej roli obsadzono Macieja Stuhra, który wcielił się w postać młodego skrzypka, Kuby Brennera, który przypadkowo zostaje wplątany w gangsterskie porachunki. Film odniósł spory sukces komercyjny. Wystarczy wspomnieć, że ponad 500 tys. osób obejrzało całość na dużym ekranie. 

Cezary Pazura: Zbankrutowałem i siedziałem w kieszeni Olafa Lubaszenki | Mellina

Rok później, w 2001, przyszła pora na Poranek kojota. Znowu pierwsze skrzypce odegrał Maciej Stuhr. Tym razem został obsadzony w roli rysownika komiksów, który na wystawnym bankiecie, na którym niespodziewanie się znalazł, poznaje słynną piosenkarkę. Szybko zakochuje się w dziewczynie, ale nie zdaje sobie sprawy kim ona tak naprawdę jest. Nic więc dziwnego, że następnie wpada w niezłe tarapaty...

Te dwa dzieła, choć różniące się fabułą, łączy specyficzny humor. Wiele scen bawi do łez. Produkcje nie tracą nic więc na swojej popularności. I to się pewnie nigdy nie zmieni. 

Polecany artykuł:

Quiz o filmie "Chłopaki nie płaczą". Czy pamiętasz kto zagrał kogo w kultowej p…

W obu filmach Lubaszenki pojawia się mnóstwo kultowych tekstów, które przeszły do historii, i którymi do dzisiaj się posługujemy. Również na co dzień w rozmowach. Postanowiliśmy stworzyć quiz, w którym daną kwestię trzeba dopasować do odpowiedniego filmu. Całość składa się z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy. Fani z pewnością bez problemu poradzą sobie z zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.

Rozwiąż nasz quiz:

To cytat z "Chłopaki nie płaczą" czy "Poranku kojota"? Rozwiąż nasz quiz
Pytanie 1 z 10
W którym filmie pada cytat: "Mówiłeś dziękuję? To jest to słowo, które tam mamroczesz pod nosem?"?