Quiz. To cytat z Chłopaki nie płaczą czy Poranku kojota?

Chłopaki nie płaczą i Poranek kojota to kultowe komedie, które na stałe wpisały się w historię polskiej kinematografii. Obie produkcje wyreżyserował aktor Olaf Lubaszenko, który zadebiutował w nowej dla siebie roli w 1997 za sprawą Sztosu.

Najpierw na ekrany kin trafiły Chłopaki...: w głównej roli obsadzono Macieja Stuhra, który wcielił się w postać młodego skrzypka, Kuby Brennera, który przypadkowo zostaje wplątany w gangsterskie porachunki. Film odniósł spory sukces komercyjny. Wystarczy wspomnieć, że ponad 500 tys. osób obejrzało całość na dużym ekranie.

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Rok później, w 2001, przyszła pora na Poranek kojota. Znowu pierwsze skrzypce odegrał Maciej Stuhr. Tym razem został obsadzony w roli rysownika komiksów, który na wystawnym bankiecie, na którym niespodziewanie się znalazł, poznaje słynną piosenkarkę. Szybko zakochuje się w dziewczynie, ale nie zdaje sobie sprawy kim ona tak naprawdę jest. Nic więc dziwnego, że następnie wpada w niezłe tarapaty...

Te dwa dzieła, choć różniące się fabułą, łączy specyficzny humor. Wiele scen bawi do łez. Produkcje nie tracą nic więc na swojej popularności. I to się pewnie nigdy nie zmieni.

W obu filmach Lubaszenki pojawia się mnóstwo kultowych tekstów, które przeszły do historii, i którymi do dzisiaj się posługujemy. Również na co dzień w rozmowach. Postanowiliśmy stworzyć quiz, w którym daną kwestię trzeba dopasować do odpowiedniego filmu. Całość składa się z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy. Fani z pewnością bez problemu poradzą sobie z zadaniem i zdobędą maksymalną liczbę punktów.

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