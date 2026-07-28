"Czterej Pancerni i pies" czy "Stawka większa niż życie"? Rozpoznaj kultowy serial z PRL-u po jednym kadrze!

Jako pierwszy premiery doczekał się serial Czterej Pancerni i pies. Jego pierwszy odcinek został wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej niemal dokładnie sześćdziesiąt lat temu, 25 września 1966 roku. To wtedy widzowie i widzki po raz pierwszy zobaczyli na srebrnym ekranie losy załogi czołgu T-34-85 nr 102 „Rudy”. W jej skład wchodzili Janek Kos, Ślązak Gustlik Jeleń, Olgierd Jarosz i Gruzin Grigorij Saakaszwili, przyjaciel Janka z Syberii. Oczywiście nieodłączną częścią załogi był Szarik, pies Janka. Ostatecznie powstały trzy sezony serialu, na które złożyło się dwadzieścia jeden odcinków, tyle jednak wystarczyło, by na zawsze zapisać się w historii polskiej telewizji. Po raz ostatni załoga pokazała się na ekranie we wrześniu 1970 roku.

Później rozpoczął emisję, zakończył ją jednak przed Pancernymi inny legendarny polski serial. Mowa oczywiście o Stawce większej niż życie. Wzorowany na serii spektaklów Teatru Telewizji pod tym samym tytułem miał swoją premierę, oczywiście także na antenie Telewizji Polskiej, dokładnie 10 października 1967 roku. Produkcja skupiała się na przedstawieniu losów polskiego agenta Stanisława Kolickiego, w którego brawurowo wcielał się Stanisław Mikulski. Podczas II wojny światowej podszywał się on pod oficera niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwehry, Hansa Klossa, działając na rzecz wywiadu radzieckiego. Łącznie powstało osiemnaście odcinków serialu, którego emisję zakończono ostatecznie w 1969 roku.

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Czy rozpoznasz po kadrze czy to serial "Stawka większa niż życie" czy "Czterej Pancerni i pies"?

Obie produkcje dziś już należą do kanonu, uznawane są za kultowe i chętnie wciąż oglądane przez kolejne pokolenia widzów. Czy dobrze znasz te seriale?

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