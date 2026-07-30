Quiz: dopasuj miasto do województwa. Zdobędziesz 10/10?

Myślisz, że wiesz wszystko o Polsce? Przekonasz się o tym, dzięki naszemu quizowi. Polega on na przyporządkowaniu miasta do konkretnego województwa. Przypomnijmy, że na terenie naszego kraju jest już ponad 1000 miast i 16 województw.

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Żeby nie było za łatwo, nie będziemy sprawdzać, czy znasz doskonale stolice województw, tylko popytamy o położenie poszczególnych miast, które stolicami nie są.

Niektóre pytania są raczej dość oczywiste, inne mogą jednak sprawić trochę problemów. Więc uzyskanie maksymalnej liczby punktów nie będzie wcale takie proste. Czy uda Ci się zdobyć 10/10? Sprawdź swoją wiedzę i udowodnij, że jesteś mistrzem geografii.

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