20 lat serialu „Ranczo”. Czy rozpoznasz w quizie aktorów, o których istnieniu już zapomniałeś?

Niektórym może być ciężko w to uwierzyć, ale za niecały rok minie dokładnie dwadzieścia (!) lat od premiery pierwszego odcinka serialu Ranczo. Produkcja zadebiutowała na antenie kanału pierwszego Telewizji Polskiej 5 marca 2006 roku i bardzo szybko przyciągnęła uwagę rodzimych widzów i widzek. Ostatecznie serial emitowany był do 2016 roku (z krótką przerwą w latach 2009-2011), a w jego ramach wyświetlono aż 130 odcinków, które złożyły się na dziesięć serii.

Ranczo do dziś, mimo upływu lat, uznaje się za jeden z najbardziej udanych, trafnych, błyskotliwych, zabawnych i lubianych seriali w historii polskiej telewizji. Wiadomo już, że przed nami wielki powrót serialu! Jego nowa, sześcioodcinkowa odsłona pod tytułem Ranczo: Zemsta Wiedźm trafi na małe ekrany jeszcze w tym roku!

"Ranczo" już nie wróci na ekrany, ale fani dostaną wyjątkowy prezent

Czy pamiętasz, kto gościnnie pojawił się w "Ranczu"?

Każdy fan i każda fanka Rancza z pewnością bardzo dobrze zna nazwiska głównych aktorów i aktorek serialu. Przez te wszystkie lata jego emisji pojawiło się w nim także naprawdę sporo imponujących nazwisk, ale gościnnie, w rolach epizodycznych. Pamiętasz kto to był?

Sprawdź w quizie poniżej: