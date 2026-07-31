Co z datą premiery nowych odcinków "Rancza"? Zaskakujące doniesienia

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-31 13:09

To jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku! Od pewnego czasu trwały prace na planie najnowszego sezonu "Rancza", jednak termin emisji pozostawał tajemnicą. Wydawało się, że wreszcie wiemy, kiedy powrócą uwielbiani bohaterowie, gdyż to sam szef Telewizji Polskiej ujawnił kluczowe informacje. Nie wszystko jest jednak jasne.

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Autor: AKPA

Serial "Ranczo" od lat zajmuje szczególne miejsce w sercach polskich widzów. Produkcja wystartowała na ekranach ponad dwie dekady temu, a dokładnie 5 marca 2006 roku. Właśnie wtedy poznaliśmy historię Lucy Wilskiej, w którą wcieliła się Ilona Ostrowska. Amerykanka polskiego pochodzenia przyjechała do kraju swojej babci, aby obejrzeć pozostawiony jej w spadku dworek. Mimo że nie zakładała dłuższego pobytu, ostatecznie związała swoją przyszłość z Polską.

Ostatni epizod "Rancza" fani zobaczyli pod koniec 2016 roku, co wydawało się ostatecznym pożegnaniem z tą produkcją. Niedługo potem okazało się, że scenarzysta Robert Brutter przygotował koncepcję dalszych losów postaci. Początkowo rozważano stworzenie filmu fabularnego lub słuchowiska, by w końcu zdecydować się na sześcioodcinkowy serial telewizyjny.

Od dłuższego czasu trwają nagrania do nowej odsłony zatytułowanej "Ranczo: Zemsta Wiedźm", która będzie składać się z sześciu części. Pierwotny scenariusz stworzył Andrzej Grembowicz (znany jako Robert Brutter), a po jego śmierci w 2018 roku, tekst zaktualizował jego syn Marcin Grembowicz. W obsadzie zobaczymy ponownie Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka i Artura Barcisia, do których dołączy Daniel Olbrychski. Zagadką pozostaje sposób, w jaki twórcy odniosą się do braku postaci Kusego i Stacha Japycza, których grali zmarli Paweł Królikowski oraz Franciszek Pieczka.

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Co z datą premiery "Ranczo: Zemsta Wiedźm" w TVP

Prezes stacji Tomasz Sygut poinformował, że długo wyczekiwana emisja nowych odcinków "Rancza" zaplanowana jest na grudzień tego roku. Szef TVP podzielił się tą nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z planu u boku Cezarego Żaka, Artura Barcisia i Marty Chodorowskiej. Ujawniono także, że ekipa znajduje się już na finiszu realizacji materiału do "Ranczo: Zemsta Wiedźm".

Coś zupełnie innego przekazał jednak reżyser serialu. W rozmowie z TVMalbork Wojciech Adamczyk stwierdził, że premiery Rancza: Zemsty Wiedźm można się spodziewać w połowie listopada. Zdaniem fanów i fanek wiele wskazuje na to, że mowa tu o niedzieli 15 listopada.

Z premierem i prezydentem;) Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu - napisał Tomasz Sygut.

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