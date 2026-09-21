Brad Pitt wraca do oscarowej roli. Tym razem to już nie będzie bajka o Hollywood

Brad Pitt, David Fincher i Quentin Tarantino w jednym filmie

To bez wątpienia jedna z najbardziej ekscytujących zapowiedzi tego roku. Trzy wielkie nazwiska Hollywood – Brad Pitt, David Fincher i Quentin Tarantino – połączyły siły, by stworzyć kontynuację historii, którą pokochali widzowie na całym świecie. Aktor powróci w swojej nagrodzonej Oscarem roli kaskadera Cliffa Bootha w filmie „Dalsze perypetie Cliffa Bootha”, który wyreżyserował Fincher na podstawie scenariusza Tarantino. Oficjalny zwiastun produkcji zdradza, że czeka nas podróż do zupełnie innego Hollywood. Akcja przenosi się do 1977 roku, osiem lat po wydarzeniach, w których drogi Cliffa skrzyżowały się z rodziną Mansonów. Jak zapowiadają twórcy, tym razem bajka dobiega końca, ustępując miejsca mrocznej historii kryminalnej.

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Koniec hollywoodzkiej bajki. Cliff Booth wkracza do akcji

Morderstwa, szantaże, kradzieże i wymuszenia – tak według twórców wygląda lato 1977 roku w Mieście Aniołów. Los Angeles nie potrzebuje już kaskaderów zabijających hipisów. Wciąż jednak istnieją problemy, które może rozwiązać tylko ktoś o wyjątkowych, a czasem wykraczających poza prawo umiejętnościach. Tym kimś jest właśnie Cliff Booth. Gdy nie zarabia na życie jako barman czy kinooperator, pracuje dla największych hollywoodzkich sław jako człowiek od „rozwiązywania problemów”. Wszystko się zmienia, gdy kontaktuje się z nim agentka Karen Crosby (Elizabeth Debicki), która ma dla niego nietypowe zlecenie od telewizyjnej megagwiazdy Charliego Petersa (Scott Caan).

Gwiazdorska obsada na ekranie

Sprawa zaczyna intrygować Cliffa coraz bardziej, gdy poznaje otoczenie swojego klienta. Wśród nich jest przenikliwa żona aktora, Toni (Carla Gugino), oraz inna gwiazda ekranu i były mistrz futbolu, Roderick „Hot Rod” Harrison, w którego wcielił się Yahya Abdul-Mateen II. Na ekranie zobaczymy także Petera Wellera. Sytuację komplikuje pojawienie się tajemniczych gangsterów – braci Verdusco (Matt Groove i JB Tadena), którzy sieją chaos w całym mieście. Zapowiada się mieszanka przemocy, ambicji i żądzy, która pokaże zupełnie inne oblicze Fabryki Snów.

Premiera już w grudniu na Netflixie

Widzowie nie będą musieli długo czekać, by zobaczyć, jak zakończy się ta kryminalna historia. Film „Dalsze perypetie Cliffa Bootha” zadebiutuje na platformie Netflix już 23 grudnia. W sieci dostępny jest już oficjalny zwiastun produkcji, który daje przedsmak tego, co czeka na fanów Brada Pitta i twórczości Quentina Tarantino.